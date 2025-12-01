Alors que la cérémonie approche, un mouvement surprend déjà les observateurs : l’un des studios nommés pour le Game of the Year envisage de ne pas faire le déplacement.

Cette année, la course au Game of the Year est particulièrement serrée. Les sorties majeures se sont enchaînées, les projets ambitieux aussi. Pourtant, malgré cette diversité, une idée semble s’imposer dans les discussions : Clair Obscur : Expedition 33 serait presque imbattable. Et pour Team Cherry, le constat est tellement évident qu’il n’est même plus question d’assister aux Game Awards.

Clair Obscur : Expedition 33 au top

À première vue, l’absence de Team Cherry peut surprendre. Hollow Knight: Silksong figure parmi les grands nommés, aux côtés d’autres poids lourds comme Hades 2, Death Stranding 2 ou Kingdom Come: Deliverance 2 et evidemment Clair Obscur. Beaucoup verraient cela comme une occasion à ne pas manquer.

Pourtant, William Pellen reste très détendu sur le sujet. Interrogé par Bloomberg, il explique que le studio est « très occupé » et qu’il n’est pas certain que l’équipe se déplacera à Los Angeles. Rien d’anormal en soi. Mais la suite de sa réponse éclaire tout : selon lui, le résultat est déjà joué avec Clair Obscur.

Le favori incontestable selon le studio

Depuis son lancement, Clair Obscur : Expedition 33 a séduit presque tout le monde. Le jeu a impressionné par son univers, sa direction artistique et sa capacité à parler à un public très large. Pour Pellen, c’est simple : le titre coche toutes les cases d’un GOTY.

Il reconnaît également que Silksong n’a pas le même profil. Son exigence et sa difficulté peuvent diviser. À l’inverse, Clair Obscur Expedition 33 rassemble plus facilement. Résultat : aucun discours de remerciement n’a été préparé. Team Cherry estime que la victoire ira forcément à leur concurrent. Normalement, une année aussi dense devrait rendre le verdict imprévisible. Entre les suites attendues, les jeux indépendants ambitieux et les nouvelles licences, tout semblait possible. Mais au fil des semaines, les conversations se sont alignées. Le même nom revient toujours. Et les développeurs eux-mêmes le confirment. Ce sentiment partagé n’enlève rien à la qualité des autres jeux, mais il montre à quel point Clair Obscur Expedition 33 a marqué 2025.

Source : Team Cherry via bloomberg