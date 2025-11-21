Cette fois, il n’y a plus vraiment de doute possible : Clair Obscur Expedition 33 sera le jeu de tous les succès en cette année 2025. En effet, alors que le titre de Sandfall Interactive semble d’ores et déjà extrêmement bien parti pour dominer les Game Awards, où il a reçu pas moins de douze nominations dans dix catégories différentes, il a également réalisé des performances similaires lors des Golden Joystick Awards, dont la cérémonie était diffusée hier. Et il n’y a pas seulement remporté le prix ultime : il s’est aussi élevé au même rang que celui d’un certain Baldur’s Gate 3.

Clair Obscur Expedition 33 reçoit son premier GOTY

Oui, à quelques semaines de la diffusion de la prestigieuse cérémonie des Game Awards, où il est notamment en lice pour le prix du « Jeu de l’année », Clair Obscur Expedition 33 vient tout juste de remporter son premier GOTY lors des Golden Joystick Awards, où il a été élu « Jeu ultime de l’année ». C’est donc le RPG de Sandfall qui est ressorti grand vainqueur de la compétition, qui l’opposait à des titres comme Split Fiction, Hollow Knight Silksong, Hades 2, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Silent Hill f, Ghost of Yotei, et plus encore.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Car à cette occasion, Clair Obscur Expedition 33 est également reparti avec de nombreuses autres récompenses. Du prix de la « Meilleure bande-son » à celui de la « Meilleure narration », en passant par celui du « Meilleur design visuel », de la « Meilleure actrice principale » pour Jennifer English et enfin du « Meilleur acteur secondaire » pour Ben Starr, ce ne sont pas moins de sept récompenses qui ont été attribuées au titre de Sandfall, qui égalise ainsi le précédent record établit par Baldur’s Gate 3 en 2023.

Cela permet donc définitivement à Clair Obscur Expedition 33 de s’imposer parmi les plus grands, en sachant qu’il dépasse alors le score réalisé par The Last of Us Part 2 en 2020, reparti avec six récompenses, et celui de The Witcher 3 établit en 2015, reparti avec cinq récompenses. Enfin, si l’on ne compte pas les trois récompenses supplémentaires remportées par le titre de CD Projekt RED lors de la sortie de l’extension Blood & Wine. Reste maintenant à voir si Clair Obscur Expedition 33 saura en faire autant lors des Game Awards, qui auront lieu le 11 décembre prochain.

Source : Golden Joystick Awards