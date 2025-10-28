Avant même la cérémonie des Game Awards, Clair Obscur Expedition 33 multiplie d’ores et déjà les consécrations, et vient même de remporter l’une des plus belles d’entre elles.

S’il avait assurément tapé dans l’œil de nombreux joueurs dès son premier trailer, personne n’avait sans doute imaginé le phénomène qu’était voué à devenir Clair Obscur Expedition 33 avec le temps. Et pourtant, nous voilà désormais six mois après sa sortie, à constater l’impact de ce premier jeu signé Sandfall Interactive sur l’ensemble de l’industrie. De Neil Druckmann à Phil Spencer, en passant par Hideo Kojima, nombreux sont ceux à faire les louanges du titre. Et les éloges continuent aujourd’hui avec l’ajout d’un autre grand créateur à cette belle liste.

Clair Obscur Expedition 33 reçoit la consécration ultime

En effet, quelques jours seulement après que le boss de Microsoft Gaming ait déclaré Clair Obscur Expedition 33 comme étant son jeu de l’année 2025, c’est maintenant au tour de Naoki Hamaguchi, illustre réalisateur de FF7 Remake et FF7 Rebirth, d’en faire de même dans les colonnes de GamesRadar+. « C’est un jeu vraiment génial qui mériterait de gagner le titre de jeu de l’année » a-t-il notamment déclaré. « J’aimerais les voir l’obtenir ».

Autant dire que pour Sandfall, qui n’a jamais caché s’être inspiré de Final Fantasy pour la création de Clair Obscur Expedition 33, il s’agit alors d’une véritable consécration que d’être adoubé par l’un des plus grands créateurs de JRPG. D’ailleurs, outre le « nouveau tournant » apporté par le studio français aux combats au tour par tour grâce à l’introduction des parades en temps réel, Hamaguchi loue surtout le fait que « ce qui rend ce jeu si bon, c’est le fait qu’il maîtrise tous les éléments et qu’il les équilibre à un niveau de qualité particulièrement élevé ».

Naoki Hamaguchi, réalisateur de FF7 Remake et de ses suites © Square Enix

« Par exemple, le décor, l’univers, les personnages et l’intrigue, tous sont également très bien réalisés, en plus du gameplay » assure le créateur de FF7 Remake 3. « Je pense que tout cela s’imbrique parfaitement, et c’est pourquoi [Clair Obscur Expedition 33] est si apprécié, c’est pourquoi les fans l’aiment autant, et c’est pourquoi il s’est si bien vendu ». De bien beaux compliments de la part d’Hamaguchi donc, qui iront sans aucun doute tout droit au cœur des développeurs.

Source : GamesRadar+