C’était il y a une semaine jour pour jour. À l’occasion de la prestigieuse cérémonie des Game Awards 2025, c’est sans la moindre surprise que Clair Obscur Expedition 33 était sacré « Jeu de l’année » sous le regard de plus de 171 millions de spectateurs, après avoir effectué une véritable razzia de récompenses tout au long de la soirée. Et pour Sandfall Interactive, les festivités sont alors loin d’être terminées, puisque le titre vient une nouvelle fois de remporter le prix lors d’une cérémonie qui risque de faire grincer quelques dents.

Clair Obscur Expedition 33 de nouveau élu GOTY 2025

Et pour cause, si personne (ou presque) ne tend à remettre en cause la qualité de Clair Obscur Expedition 33, un large débat s’articule tout de même autour du fait de savoir s’il peut réellement être considéré comme une production indépendante ou non. Nous l’avons par exemple vu aux Game Awards, un certain nombre de voix se sont élevées pour déclarer que Clair Obscur Expedition 33 n’avait rien à faire dans les catégories « Meilleur jeu indépendant » et « Meilleur premier jeu indépendant », notamment à cause du fait qu’il dispose d’un éditeur.

Car le spectre des productions indépendantes a beau s’avérer relativement large, le fait que le titre de Sandfall ait pu compter sur le soutien financier de Kepler Interactive en plus de la participation de nombreux développeurs externes pousse certains à affirmer qu’il est déloyal de l’opposer à des jeux parfois conçus et édités par des créateurs travaillant en solo. Autant dire, donc, que cela ne risque pas de plaire à ces personnes d’apprendre que Clair Obscur Expedition 33 vient tout juste d’être élu « Jeu de l’année » aux Indie Game Awards 2025.

Ce faisant, il remporte ainsi encore une fois le prix ultime de la cérémonie face à neuf autres concurrents, qui comprenaient notamment Hollow Knight Silksong, Blue Prince, Hades 2 ou encore Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Et ce ne fut d’ailleurs pas la seule victoire de Sandfall lors de l’événement, puisque le studio est également reparti de la soirée avec le prix du « Meilleur premier jeu ». De quoi relancer le débat sur le statut de Clair Obscur Expedition 33 donc, même si l’essentiel reste sans aucun doute de voir le titre continuer à briller, peu importe la cérémonie.

