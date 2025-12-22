Pour les créateurs de Clair Obscur Expedition 33, l’année 2025 semblait très bien partie pour se clôturer sous les meilleurs auspices. Après avoir brillé sous le feu des projecteurs durant des mois, c’est en effet sans aucune surprise que le titre de Sandfall Interactive multipliait les récompenses au sein de différentes cérémonies, à l’instar par exemple des Game Awards ou des Indie Game Awards, d’où il est à chaque fois reparti avec le prix du « Jeu de l’Année ». Un prix, qui, contre toute attente, lui a cependant été retiré dans le cas de la seconde cérémonie.

Clair Obscur Expedition 33 destitué de l’un de ses GOTY 2025

On vous en parlait déjà dans un article la semaine dernière, il faut avouer qu’on s’attendait à ce que la victoire de Clair Obscur Expedition 33 fasse réagir les joueurs en raison du côté « indépendant » mis en avant par celle-ci. Car Sandfall a beau être une petite équipe, cela n’enlève pas le fait que le studio a pu compter sur le soutien d’un éditeur et d’un grand nombre de développeurs externes durant la création du titre, ce qui tend quelque peu à remettre en question le côté indépendant de la chose.

En revanche, ce que l’on n’avait pas du tout vu venir, c’est le fait que le titre soit destitué de son prix par les organisateurs des Indie Game Awards… pour avoir eu recours à de l’IA générative. Car c’est bien cela, qui aura finalement eu raison de Clair Obscur Expedition 33 dans le cas présent. « Les Indie Game Awards ont une position stricte concernant l’utilisation de l’IA générative tout au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même », peut-on en effet lire dans un billet ajouté sur le site officiel de l’événement.

« Lors de la soumission du jeu, un représentant de Sandfall Interactive a confirmé qu’aucune IA générative n’avait été utilisée dans le développement [du jeu]. Compte tenu de la confirmation par [le studio] de l’utilisation d’œuvres d’art générées par IA dans la production le jour de la première des Indie Game Awards, Clair Obscur Expedition 33 est disqualifié de sa nomination », expliquent les organisateurs. « Bien que les éléments en question aient été corrigés et qu’il s’agisse d’un jeu formidable, cela va à l’encontre du règlement ».

© Kepler Interactive / Sandfall

L’IA générative, un sujet particulièrement houleux

En plus de perdre son titre de GOTY 2025, qui a finalement été réattribué à l’excellent Blue Prince, Clair Obscur Expedition 33 se voit donc aussi retirer le prix du « Meilleur premier jeu », réoctroyé au survival-horror Sorry We’re Closed d’Akupara Games. Une décision qui ne manque pas de diviser les joueurs sur les réseaux sociaux, mais qui montre une nouvelle fois que les questions d’IA générative ont l’art de faire couler beaucoup d’encre. Et ce n’est pas le boss de Larian Studios, victime d’une énorme polémique avec Divinity pour les mêmes raisons, qui va dire le contraire.

Source : Indie Game Awards