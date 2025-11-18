La saison des Game Awards est officiellement ouverte ! Hier en fin d’après-midi, Geoff Keighley prenait la parole pour nous dévoiler la liste de tous les nommés pour cette édition 2025 qui, une chose est sûre, va plus que jamais faire la part belle aux productions de plus petit calibre. Car avec des nominations notamment dominées par des jeux comme Split Fiction, Hades 2 ou encore Hollow Knight Silksong, il est certain que nous avons affaire à une situation inédite. Une situation au sein de laquelle, sans surprise, Clair Obscur Expedition 33 brille plus que tout.

Clair Obscur Expedition 33 domine les Game Awards 2025

En effet, si le trio de tête des jeux les plus nommés est notamment composé de Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei avec respectivement sept nominations chacun, c’est bien Clair Obscur Expedition 33 qui ressort grand gagnant de cette édition 2025 avec un total de douze nominations à son actif. Enfin, façon de parler évidemment, puisque nous ne savons pas encore si le titre de Sandfall Interactive repartira effectivement gagnant de toutes les catégories dans lesquelles il est nommé, qui sont au nombre de dix.

Néanmoins, outre le fait qu’il s’agisse d’un véritable exploit de la part d’un studio qui signe son premier titre, cela permet aussi et surtout à Clair Obscur Expedition 33 d’entrer dans l’histoire de la cérémonie en devenant le titre cumulant le plus de nominations à ce jour. Un record précédemment détenu par The Last of Us Part 2, qui avait permis à Naughty Dog de remporter pas moins de onze nominations en 2020. Autant dire, donc, que cela a de quoi laisser l’équipe de Sandfall pantoise, en témoigne son simple « QUOI » posté sur les réseaux sociaux à l’annonce des nommés.

Cela étant, au vu de l’engouement suscité par Clair Obscur Expedition 33 depuis sa sortie en avril dernier, on ne peut pas dire non plus que la domination du titre soit une réelle surprise. Et à ce stade, nous n’attendons plus qu’une chose : voir si le RPG français sera capable de réaliser l’exploit de faire un carton plein le soir de la cérémonie. Pour rappel, outre la catégorie « Jeu de l’année », on le retrouve aussi dans des catégories comme « Meilleure direction de jeu », « Meilleure narration », « Meilleure bande-son », « Meilleure performance » et plus encore.

Source : Game Awards