Après la victoire de Clair Obscur Expedition 33 aux Game Awards 2025, la polémique éclate, poussée par un studio qui ne l'entend vraiment pas de cette oreille.

Il n'y avait pourtant pas de doute. Avant même la cérémonie des Game Awards, le bijou de Sandfall Interactive, Clair Obscur Expedition 33, semblait tout destiné à remporter le titre de « Jeu de l'année ». Il faut dire qu'il avait déjà été élu GOTY 2025 à l'occasion de précédents événements. Pour autant, certains ne le voyaient visiblement pas gagner ce prix, en dépit de sa grande popularité. La polémique éclate en ligne.

Clair Obscur élu GOTY 2025, une injustice ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la sphère gaming avait les yeux rivés sur les Game Awards. Plus grande cérémonie de remise de prix de l'industrie du jeu vidéo, elle a vu la consécration ultime de Clair Obscur. Un prix, puis deux, trois... en tout, la première création de Sandfall a remporté 9 trophées, dont celui de « Jeu de l'année 2025 ». Un véritable record établi 5 ans après celui de The Last of Us 2, qui culminait à 7 récompenses.

Cependant, cette réussite n'a pas plu à tout le monde. Le studio Warhorse a vite crié au scandale pendant la cérémonie. En effet, alors que Clair Obscur remportait les prix de « Meilleur RPG » et « Meilleure narration », le community manager du studio a partagé le célèbre meme This is fine, montrant un chien qui rit jaune au milieu des flammes, avec le compte X officiel du jeu Kingdom Come Deliverance 2.

Cependant, la provocation ne s'arrête pas là. Tobias Stolz-Zwilling, directeur de la communication chez Warhorse, a déclaré en fin de cérémonie sur le réseau social : « Nous avons officiellement été volés ! ». Les équipes ont eu du mal à encaisser les victoires coup sur coup de Clair Obscur, notamment dans des catégories où KCD 2 avait ses chances, jusqu'au titre de GOTY.

Les fans prennent part au combat

La réaction de Warhorse a évidemment suscité bien des réactions. Le studio a reçu le soutien de nombreux internautes, en particulier pour le prix de « Meilleur RPG » face à Clair Obscur. Certains qualifient par exemple de « blague »1 le fait que Kingdom Come n'ait pas remporté la victoire ici. D'autres déclarent toutefois que ce sequel reste leur « GOTY personnel »2.

Dans le même temps, beaucoup soulignent un manque de « fair-play »3 de la part des équipes. Plus encore, des internautes y voient un comportement « non professionnel, immature et extrêmement irrespectueux envers [leurs] pairs de l'industrie du jeu vidéo qui ont travaillé dur pour obtenir leurs récompenses et leur succès »4.