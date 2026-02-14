Quand on s’impose comme l’un des plus sérieux prétendants au titre de GOTY l’année de sa sortie, il n’est pas étonnant de se retrouver très vite au cœur de toutes les attentions. Et s’il y a bien un jeu qui peut en témoigner, c’est Clair Obscur Expedition 33. Avant même d’être couronné aux Game Awards 2025, le RPG de Sandfall Interactive a multiplié les annonces à destination des fans, qui ont par exemple pu assister à des concerts exceptionnels en plus de découvrir les coulisses du jeu via un magnifique artbook. Et ce n’est pas encore terminé.

Une nouvelle figurine Clair Obscur Expedition 33 dévoilée

Nous l’avons appris il y a peu, Clair Obscur Expedition 33 fera également l’objet d’une collaboration avec Good Smile Company, qui a annoncé une nouvelle figurine Nendoroid aux couleurs de la grande mascotte du jeu : Esquie. Un personnage qui, de par son design et son allure très amicale, s’est rapidement attiré toute la sympathie du grand public. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de voir les fans du titre de Sandfall se réjouir d’une telle annonce, même si les informations à ce sujet restent pour l’instant très mystérieuses.

En effet, ni le prix de la figurine, ni sa date de sortie ne semblent pour l’heure avoir été révélées. Le mieux à faire, dans l’immédiat, reste donc de surveiller de près les réseaux de Good Smile Company, qui ne manquera pas de nous en dire plus sur ce futur objet de collection dès que le moment sera venu. Profitons-en d’ailleurs pour souligner que la firme est loin d’en être à son coup d’essai en matière de figurines de jeux vidéo. Car avant Clair Obscur Expedition 33, des franchises comme Persona, Final Fantasy, Pikmin ou encore Genshin Impact y ont également eu droit.

Et ce n’est, bien sûr, pour en citer que quelques-unes. Rendez-vous dans les prochaines semaines, donc, pour en savoir plus sur cette collaboration entre Good Smile Company et Sandfall Interactive. En attendant, le studio montpelliérain continue de son côté de se préparer pour l’après-Clair Obscur Expedition 33, avec un nouveau projet dont on ignore tout pour le moment. S’agira-t-il d’une suite au GOTY 2025 ou d’une nouvelle licence ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : les joueurs ont déjà hâte de le découvrir.

