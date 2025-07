Deux mois après sa sortie éclatante, Clair Obscur Expedition 33, considéré par un grand nombre de joueuses et joueurs comme le GOTY 2025 incontesté, perdait son record du jeu le mieux noté de l'année par la critique face aux versions « Nintendo Switch 2 Enhanced » de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Un mois plus tard, c'est un autre jeu également particulièrement bien noté qui s'attire leurs foudres.

Les fans de Clair Obscur cognent contre un autre jeu qui a la banane

Dire que Clair Obscur Expedition 33 a fait sensation est un euphémisme. Le titre de la petite équipe d'une trentaine de personnes du studio français Sandfall Interactive, aidé par une équipe encore plus petite d'animateurs coréens, a défrayé la chronique grâce à son gameplay typé J-RPG nerveux, son histoire captivante, ses personnages attachants et sa direction artistique somptueuse. Beaucoup voient en lui un GOTY 2025 évident, dans une année mine de rien particulièrement chargée en excellents jeux.

Pour les fans de Clair Obscur, un autre titre particulièrement bien accueilli par la critique vient ainsi encore menacer son titre de jeu de l'année : Donkey Kong Bananza, deuxième exclusivité majeure de la Nintendo Switch 2 après Mario Kart World, sorti ce 17 juillet 2025. Sur Metacritic, avec 94 reviews au compteur, il écope en effet d'une moyenne de 90, soit trois points de moins que Clair Obscur avec de son côté 84 reviews. Du côté des joueurs, la nouvelle aventure de Donkey Kong reçoit une moyenne de 9,1 (sur moins de 1 000 avis), contre 9,7 (sur le compte impressionnant de plus de 18 000 avis) pour le titre de Sandfall Interactive.

De nombreux fans de Clair Obscur sont ainsi montés au créneau sur les réseaux sociaux pour dénigrer les notes de Donkey Kong Bananza. Celui-ci a notamment reçu la note maximale chez six de nos confrères, ce qui a fait tiquer plus d'un habitant de Lumière. Certains vont même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une « insulte » pour le chef d'œuvre de Sandfall Interactive d'être au coude à coude avec, cela dit, l'un des jeux Donkey Kong les mieux notés de l'histoire. Un signe comme un autre que le titre français a définitivement réussi à briller à travers le monde, mais peut-être un peu trop pour certains fans particulièrement zélés dans la prêche de leur amour pour Clair Obscur.

Sources : X.com