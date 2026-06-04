Clair Obscur Expedition 33 a déjà régalé de nombreux fans à travers le monde de sa majestueuse bande-son par Lorien Testard et Alice Duport Percier. Mais son héritage et sa contribution aux arts ne s'arrête clairement pas qu'à sa muisque exceptionnelle, et Sandfall Interactive donne rendez-vous à ses fans français, mais pas que, à dresser un nouveau portrait du GOTY 2025 absolu très prochainement en ce sens.

Clair Obscur Expedition 33 aura bientôt droit à sa propre nuit au musée

À bien des égards, Clair Obscur Expedition 33 a de nombreux atomes crochus avec l'art de la peinture. Rien que dans le nom, qui évoque bien sûr le célèbre courant artistique né à la Renaissance et porté par des artistes comme Rembrandt, et même dans une certaine mesure Léonard de Vinci. Le titre de Sandfall Interactive est aussi une ode au thème de la Belle Époque, période faste de l'histoire de la France remontant de la fin du 19ème siècle jusqu'à la Première Guerre Mondiale.

Pour mettre en valeur ses racines et la sorte de nouvelle vague qu'il a apporté à ses différentes influences, Clair Obscur Expedition 33 va avoir droit à un événement très spécial ce jeudi 25 juin de 19 à 22 heures au Musée d'Orsay à Paris. Cet événement se découpera en différentes parties, avec d'abord une table ronde impliquant les artistes du jeu, puis une nouvelle interprétation de la sublime bande originale du titre sous la nef du musée, puis une exposition exclusive dressant un parallèle entre la direction artistique de Clair Obscur Expedition 33 et les collections du Musée d'Orsay.

Si d'aventure vous êtes dans les alentours de Lumière le 25 juin 2026 pour assister à cet événement plutôt exceptionnel, il sera possible de réserver un billet à partir du 9 juin 2026 à 11 heures en passant par le site officiel du Musée d'Orsay.

Source : Sandfall Interactive sur X.com