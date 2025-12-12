Clair Obscur Expedition 33 était pressenti pour être le grand vainqueur des Game Awards 2025, lui qui avait empoché le record des nominations, mais on ne s’attendait pas à un tel sacre.

Clair Obscur Expedition 33 a tout écrasé sur son passage cette année. Ventes, records, fréquentation de joueurs, une pluie de nominations, et bien plus encore. L’année 2025 a été une véritable déferlante pour le studio français Sandfall Interactive, qui ne s’attendait pas à un tel succès, tant critique que commercial. L’engouement autour du jeu semble inarrêtable, et son adaptation cinématographique se profile déjà comme un futur succès. Mais avant cela, l’année devait se clore avec la saison des récompenses, un moment clé pour le studio. Clair Obscur Expedition 33 était pressenti pour repartir avec les honneurs, et il a largement dépassé toutes les attentes.

Un nombre de victoires impressionnant pour Clair Obscur

Clair Obscur, Clair Obscur, Clair Obscur… Ce nom a résonné sur toutes les lèvres lors des Game Awards 2025, où le jeu de Sandfall Interactive était nominé à 12 reprises. D’une certaine manière, avant même la cérémonie, le jeu était déjà le grand gagnant de la soirée, lui qui avait battu le record de nominations pour un même jeu. La seule question restante était de savoir à quel point il dominerait. Remporterait-il tous les trophées ou seulement une majorité ? La réponse est désormais officielle : Clair Obscur Expedition 33 a fait une véritable razzia sur les Game Awards 2025, bien qu'il n’ait pas réalisé un sans-faute.

Le seul trophée qui manquera sur les étagères du studio est celui du meilleur sound design, remporté par DICE avec Battlefield 6. Pour le reste, Sandfall Interactive repart avec 9 statuettes sur les 10 auxquelles il prétendait, établissant un nouveau record pour les Game Awards. Le titre était détenu par The Last of Us 2, qui avait remporté 7 prix lors de l'édition 2020. Clair Obscur Expedition 33 détrône donc son prédécesseur, avec notamment le prestigieux GOTY 2025, ainsi que les prix suivants :

Meilleur Jeu indépendant

Meilleure Performance

Meilleur Premier Jeu indépendant

Meilleure Musique

Meilleur RPG

Prix du public

Meilleure Narration

Jeu de l'année (GOTY 2025)

Meilleure Direction

« Quelle timeline étrange », a commenté Guillaume Broche, directeur de Clair Obscur Expedition 33, avant de remercier toute son équipe, dont tous les membres étaient présents dans la salle, son éditeur, les créateurs de Final Fantasy et évidement vous. Les joueurs, la passion que vous vouez aux personnages et l'univers créé par cette petite équipe.