Pour Sandfall Interactive, la success story de Clair Obscur Expedition 33 ne fait que commencer. Ce n’est en effet plus un secret : dès sa sortie au mois d’avril, ce JRPG à la française a immédiatement volé le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Adoubé par la presse comme par le public, le titre a ainsi réalisé l’exploit de s’écouler à 3.3 millions d’exemplaires en l’espace de 33 jours, une performance d’autant plus exceptionnelle qu’il était pourtant inclus dans le Game Pass dès son lancement. Et même malgré cela, l’ascension continue.

Le carton de Clair Obscur se confirme et s’affirme

Car le studio montpelliérain a beau être resté plutôt discret sur les chiffres de ventes de Clair Obscur depuis sa dernière déclaration du mois de mai, celles-ci ont naturellement continué à évoluer. Et grâce à une petite gaffe commise par Amandine Marest, artiste sur le jeu, lors du ZEvent 2025, nous avons désormais la confirmation qu’il a dépassé le stade des 4.4 millions de copies vendues. Cela a d’ailleurs donné lieu à une séquence plutôt amusante sur la chaîne d’Antoine Daniel, où l’information a été révélée en avant-première.

Et pour cause, alors qu’il s’apprêtait à interroger les développeurs de Sandfall sur le succès du titre, le streameur a finalement interrompu sa question pour leur demander s’ils connaissaient le chiffre de ventes exact de Clair Obscur à ce jour. Et avant même que Florian Torres, programmeur sur le titre, n’ait le temps de finir sa phrase débutant par « Officiellement… », Marest s’est alors empressée de lâcher le fameux « 4.4 millions », sous le regard quelque peu médusé mais amusé de son collègue.

À lui, ensuite, de concéder « Officiellement 3.3 millions, mais 4.4 millions » dans un immense éclat de rire, tandis que le visage de Marest se décompose lorsqu’elle prend conscience de sa bourde. Mais une bourde qui restera, on l’imagine, sans gravité pour Sandfall, dont le succès n’est de toute façon plus à prouver. Car outre la reconnaissance obtenue par le jeu, les multiples projets annexes annoncés en parallèle, tels que la tournée de concerts, l’artbook de chez Pix’n Love ou même encore l’adaptation cinématographique, parlent pour eux-mêmes.

Source : Clips du lundi