Depuis ses bureaux à Montpellier, le studio français Sandfall Interactive nous régale encore d'une bande-annonce toute en beauté et en poésie pour son très attendu Clair Obscur Expedition 33. En plus d'afficher une direction artistique et une bande-son à se damner, le titre entretient l'ambition de rendre hommage à des monuments du J-RPG, avec une bonne couche de French Touch. Le tout dans une histoire alliant mélancolie et espoir, porté par des personnages profonds et d'un casting tant anglais que français véritablement cinq étoiles. C'est justement l'un de ces protagonistes qui nous intéresse dans la vidéo tout fraîchement publiée.

Clair Obscur Expedition 33 nous peint encore un superbe tableau

Attendu le 24 avril sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, Clair Obscur Expedition 33 a bien le potentiel d'être l'une des plus belles révélations de l'année. Son studio français Sandfall Interactive entretient en tout cas de grandes ambitions à son sujet, avec même déjà un film d'adaptation dans les cartons. Il faut dire que l'exercice s'y prête clairement, avec son univers profond, sa superbe direction artistique, et surtout un casting vocal de très haute volée. Pour rappel, celui-ci compte en VO comme en VF d'énormes pointures telles que Charlie Cox (Daredevil Born Again), Ben Starr (Final Fantasy 16), Jennifer English (Baldur's Gate 3), ou encore Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux) en anglais ; et Alexandre Gillet (Captain America), Adeline Chetail (FF7 Rebirth), Céline Melloul (FF7 Rebirth également), Sarah Cornibert ou encore Féodor Atkine (encore Le Seigneur des Anneaux) en français.

C'est justement le personnage campé par Charlie Cox en VO et Alexandre Gillet en VF qui est au cœur de la dernière bande-annonce en date de Clair Obscur Expedition 33. Il s'agit en l'occurrence de Gustave, ingénieur de son état. Celui-ci a beaucoup souffert des horreurs perpétrées par la Peintresse, qui chaque année éradique une génération entière d'habitants de Lumière. Gustave décide donc de s'engager dans l'Expédition 33 pour y mettre un terme. Son temps est en effet compté, puisqu'il fait partie de la prochaine tranche d'âge à disparaître. Son autre motivation est de protéger la jeune Maelle, également membre de l'Expédition.

Ce nouveau trailer de Clair Obscur nous présente donc plus avant les motivations de Gustave, ainsi que ses compétences tant durant l'exploration du monde de Lumière qu'en combat. On en profite également pour se régaler encore les yeux et les oreilles avec le titre de Sandfall Interactive. Ne reste donc plus qu'à attendre le 24 avril pour nous-mêmes rejoindre l'Expedition 33 et voir si ce jeu bien de chez nous est à la hauteur de ses énormes promesses.

Source : Sandfall Interactive sur YouTube