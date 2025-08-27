Doucement mais sûrement, la fin d’année se rapproche, les sorties de jeux s’accumulent, et pourtant une chose ne change pas : le succès de Clair Obscur Expedition 33. Quatre mois après son arrivée, le titre de Sandfall Interactive continue en effet régulièrement de faire parler de lui, que ce soit en séduisant toujours plus de joueurs ou en multipliant les objets collectors à ne pas manquer pour les fans. De fait, beaucoup n’espèrent désormais qu’une seule chose : que le studio montpelliérain continue d’exploiter la licence. Et bonne nouvelle : c’est bel et bien ce qui est prévu !

Clair Obscur Expedition 33 n’est que le début

C’est effectivement ce qu’a confirmé Guillaume Broche, directeur de Clair Obscur Expedition 33, lors d’une interview pour MrMattyPlays sur YouTube, durant laquelle ce dernier l’a interrogé sur la possibilité que le titre débouche sur la création d’une franchise. « Clair Obscur est le nom de la franchise » a alors répondu le développeur. « Expedition 33 est l’une des histoires que nous voulons raconter dans cette franchise. Il est encore trop tôt pour annoncer exactement à quoi elle ressemblera et quel sera son concept, mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la fin de la franchise Clair Obscur ».

Voilà qui devrait faire de nombreux heureux parmi les joueurs donc, même s’il va probablement falloir prendre son mal en patience avant de découvrir ce que nous réserve l’avenir. Car si Sandfall a d’ores et déjà confirmé avoir entamé le travail sur son prochain titre, on ignore encore si celui-ci fera office de suite à Clair Obscur Expedition 33 ou s’il s’agira d’un projet totalement distinct de ce dernier. D’autant plus qu’aux dernières nouvelles, il n’est pas prévu que le jeu accueille de DLC pour le moment. À moins, bien sûr, d’une surprise inattendue, ce qui serait loin d’être une première.

D’ici là, Clair Obscur Expedition 33 continue de faire son petit bonhomme de chemin, que ce soit en acquérant une reconnaissance rare dans le monde du jeu vidéo ou en multipliant les mises à jour gratuites pour les joueurs. Et ce n’est assurément que le début. Car rappelons qu’avant même la sortie du jeu, Sandfall avait confirmé que celui-ci aurait droit à une adaptation cinématographique réalisée par Story Kitchen, sans plus de précision pour le moment. Autant dire, donc, que nous n’avons pas encore fini d’entendre parler de Clair Obscur, et on ne va pas s’en plaindre.

Source : TheGamer