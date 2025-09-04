Plus de la moitié de l’année est déjà passée. Les jeux défilent et, si les prochains mois seront chargés en sorties majeures, il y a un titre du début de l'année 2025 qu’il fallait retenir c’est Clair Obscur Expedition 33. Le RPG à la française est encore dans toutes les mémoires et son aura ne semble pas faiblir. Artbooks, vinyles et désormais concerts… Sandfall Interactive et Kepler surfent sur le succès mérité du jeu indépendant, sorti sur PC, Xbox Series et PS5. Il ne lui manque qu’une seule plateforme à son actif, et cela pourrait changer.

Clair Obscur Expedition 33 prochainement sur Nintendo Switch 2 ?

Le phénomène Clair Obscur n’est pas près de s’arrêter. Avec son premier jeu, Sandfall Interactive a créé un véritable raz de marée dans l’industrie du jeu vidéo. Cette lettre d’amour aux JRPG d’antan a connu un succès critique et commercial retentissant, avec plus de 3 millions d’exemplaires écoulés dans le monde entier en seulement 33 jours. Une success story comme on n'en voit désormais que rarement, mais la petite équipe française garde la tête sur les épaules. Le studio évalue encore aujourd’hui ses possibilités et affirme qu’il est loin d’en avoir fini avec la franchise qu’est Clair Obscur. DLC ou suite directe, les Français sont prêts à reprendre du service, mais sans augmenter trop rapidement leurs effectifs. En revanche, ce qui pourrait arriver prochainement, c’est une version Nintendo Switch 2 de Clair Obscur Expedition 33.

C’est en tout cas ce qu’aurait sous-entendu un représentant de Sandfall Interactive au média Nintenderos. « Il y a plusieurs possibilités que nous explorons, mais pour le moment nous ne pouvons rien confirmer », a répondu le studio lorsqu’il a été interrogé sur un portage de Clair Obscur Expedition 33 sur Nintendo Switch 2. La question à poser serait plutôt celle du kit de développement. De nombreux studios affirment en effet ne pas avoir reçu ces fameux dev kits, nécessaires pour justement créer des versions Switch 2 de leur jeu. Cela expliquerait le line-up timide de la nouvelle console de Big N. Si Sandfall Interactive se trouve dans la même situation, ce qui est très certainement le cas, alors la version Nintendo Switch 2 de Clair Obscur Expedition 33 ne devrait pas sortir avant un certain temps.

