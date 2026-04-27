Le studio Sandfall Interactive a multiplié les cadeaux et les annonces pour le premier anniversaire de Clair Obscur Expedition 33, le jeu de l'année 2025.

Jeu de tous les records, Clair Obscur Expedition 33 vient de fêter son tout premier anniversaire. Sortie le 24 avril 2025, la première production de Sandfall Interactive est un véritable phénomène dans le monde du jeu vidéo et même au-delà. C'est pourquoi le studio a tenu à marquer le coup après un an de succès. Très reconnaissant envers sa communauté, il multiplie les cadeaux et les offres.

Clair Obscur fait plein de cadeaux pour son premier anniversaire

Certains espéraient du nouveau contenu de taille pour Clair Obscur Expedition 33. Malheureusement pour eux, le studio l'a redit clairement en amont de l'anniversaire du jeu : « Nous n'annoncerons pas de nouveau DLC majeur ni d'extension pour le jeu ». Cependant, il avait bien une tonne d'autres surprises pour les fans, autant en jeu qu'en dehors.

Vendredi dernier, le 24 avril donc, Clair Obcur recevait une mise à jour spéciale pour son premier anniversaire. Toujours disponible gratuitement pour toutes et tous, elle apporte quelques correctifs tout en offrant un nouveau skin pour les personnages. Mais ce n'est pas tout.

Sandfall a également pensé à celles et ceux qui aiment vivre les jeux ensemble et en stream. Le studio a ainsi commissionné trois artistes (Bugyakis, Sarah Leuver alias Comikergirl et Iruno) pour réaliser un pack d'émotes à l'effigie des personnages de Clair Obscur. Celui-ci peut-être téléchargé par les streameuses et streamers, sur Twitch notamment, pour ensuite être ajouté au tchat.

Belle promo et retour du collector qui fait rêver les fans

En parallèle, plusieurs offres se multiplient pour Clair Obscur. D'un part, Sandfall Interactive a annoncé des partenariats avec des marques françaises pour produire des accessoires vestimentaires iconiques : un béret et une marinière. Vous pouvez dorénavant reproduire la « tenue baguette » iconique du jeu.

Pour les joueuses et joueurs qui n'auraient pas encore découvert Clair Obscur Expedition 33, Sandfall et son éditeur, Kepler Interactive, ont lancé une promo temporaire sur Steam. C'est l'occasion de profiter de 20 % de remise sur le jeu. Ainsi, jusqu'au 30 avril, vous pouvez vous le procurer à 39,99 € au lieu de 49,99 €.

Mais ce qui a vraiment fait battre le cœur des fans, c'est le retour en stock de l'édition collector Monolith. Le distributeur français a en effet remis en vente les derniers exemplaires qui lui restaient, à savoir des précommandes de 2025 qui avaient été annulées. Bien sûr, il n'aura pas fallu longtemps pour que tout soit de nouveau épuisé. Néanmoins, ç'aura été l'occasion pour certains de mettre enfin la main dessus. Un beau cadeau d'anniversaire en somme.

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