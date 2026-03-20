Clair Obscur Expedition 33 anime encore bien des discussions chez les fans. L'une des réussites du jeu de l'année 2025 tient en une décision qui pourrait être de nouveau d'actualité pour la suite.

Auréolé de succès, Clair Obscur Expedition 33 est un jeu qui marque. Son gameplay a fait soufflé un vent de fraîcheur sur le genre du combat au tour par tour et sa musique a transpercé le cœur des fans. Mais au-delà de cela, Sandfall Interactive délivre surtout une histoire profonde et complexe, avec des personnages forts qui ont tous leur importance. Alors, maintenant que le studio montpelliérain travaille sur la suite, une question se pose. La scénariste répond.

Un vrai dilemme pour Clair Obscur Expedition 33

Si vous n'avez pas encore joué à Clair Obscur Expedition 33 et que vous ne souhaitez pas voir un élément important être divulgâché, nous vous invitons à venir après l'histoire bouclée pour éviter tout SPOIL. Nous ne retreront Autrement, si vous avez terminé le scénario du GOTY 2025, vous avez donc expérimenté son grand final. Plus que cela, vous avez dû faire un choix. Pas le même que tous les joueurs d'ailleurs, puisque le jeu propose en effet (SPOIL) deux fins différentes. Et c'est justement ce qui interroge pour la suite.

Alors, dès qu'il a été question d'évoquer une suite à Clair Obscur Expedition 33, joueuses et joueurs ont commencé à s'interroger. Comme tout jeu proposant plusieurs fins, il est toujours question de savoir si l'une d'elle est canon par rapport aux autres. Exemple on ne peut plus d'actualité : la licence Life is Strange fait polémique chez certains aussi bien avec sa série live-action attendue sur Amazon Prime et le nouveau jeu, Reunion, qui sortira la semaine prochaine, car beaucoup s'inquiètent que la conclusion qu'ils ont eue dans le premier opus ne soit pas validée. C'est exactement le même problème pour le jeu de Sandfall.

La scénariste de Clair Obscur donne la réponse

La scénariste Jennifer Svedberg-Yen tient à rassurer. Reçu en interview par nos confrères d'IGN US à l'occasion du DICE Summit le mois dernier, la question lui a inévitablement été posée : une suite de Clair Obscur Expedition 33 ne risque-t-elle pas de canoniser une des fins ? La réponse est non :

Il ne faut jamais dire jamais, mais il n'y a pas de fin canonique. C'est une fin à la Schrödinger. Jennifer Svedberg-Yen, pour IGN US

Les fans de Life is Strange auront justement la référence au “chat de Schrödinger”. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept, il s'agit d'une théorie qui veut que plusieurs conclusions, même incompatibles, coexistent. Sandfall veut rester fidèle à ce choix pris dès le début du développement par le réalisateur, Guillaume Broche, d'après Jennifer Svedberg-Yen. Voilà qui devrait rassurer les fans qui s'accordent pour beaucoup à dire que c'est « la meilleure décision »1 possible.

Jennifer Svedberg-Yen. © Joakim Silverdal / SR.