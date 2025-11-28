Prenant toujours plus d’ampleur au fil des mois, le succès de Clair Obscur Expedition 33 a pris tout le monde de court, y compris ses créateurs qui ne s’attendaient pas à un tel phénomène.

Tandis que la fin d’année approche à grands pas, chaque nouveau jour qui passe ne fait que nous conforter dans un sentiment que beaucoup partagent depuis des mois : Clair Obscur Expedition 33 est et restera l’un des plus gros jeux de 2025. Avec pas moins de douze nominations aux Game Awards, le titre de Sandfall Interactive s’impose en effet d’ores et déjà comme le grand favori de l’événement, tout comme il l’a été lors des Golden Joystick Awards, d’où il est reparti avec sept récompenses. Et ses créateurs l’assurent : ce succès continue de les surprendre.

Le succès de Clair Obscur Expedition 33 a pris ses créateurs de court

« Les gens ne s’en rendent pas vraiment compte maintenant que c’est devenu énorme, mais avant le lancement, ce n’était pas censé être si énorme », a en effet confié Guillaume Broche, directeur de Clair Obscur Expedition 33, au micro de Radio Times Gaming après les Golden Joystick Awards. « Je pense que nous avons tous ressenti la même chose, à savoir : ‘Ça va être cool. Ce ne sera pas énorme, mais ça va être cool’ ». Une pensée qui, avec le recul que nous avons aujourd’hui, prête alors forcément à sourire au vu de la situation.

« C’est un sentiment étrange » ajoute Broche. « Quand tu ouvres ton cœur au monde et que le monde t’accueille à bras ouverts et te rend tout cet amour. Nous recevons tellement d’amour de la part des joueurs », assure-t-il. Car on peut le dire, les fans de Clair Obscur Expedition 33 sont d’ores et déjà nombreux. Il suffit de voir, par exemple, la vitesse à laquelle les places pour les concerts du jeu se vendent pour s’en rendre compte. « C’est tellement émouvant et incroyable que c’est très difficile à expliquer. Mais nous sommes sous le choc ».

« C’est devenu un véritable phénomène culturel »

Et on peut le comprendre. Car si Clair Obscur Expedition 33 a tapé dans l’œil de bien des joueurs dès son annonce, personne ne pouvait prévoir le phénomène qu’il était voué à devenir. « Je pense qu’à la fin de l’année 2025, les gens auront oublié que ce jeu est un petit jeu » ajoute d’ailleurs Ben Starr, l’interprète de Verso, à ce sujet. « Il n’était pas prévu que cela prenne une telle ampleur. [Clair Obscur Expedition 33] est devenu un véritable phénomène culturel, mais je pense que c’est simplement parce que le jeu est très honnête et que beaucoup de gens y ont adhéré ».

Il ajoute alors : « Je pense que personne ne s’attendait à ça, car c’est un petit jeu, et il est devenu populaire parce que les gens qui y ont joué l’ont vraiment apprécié. Le bouche-à-oreille a été incroyable. De plus en plus de gens y jouent et veulent y jouer. Personne ne s’attendait à de tels chiffres » révèle d’ailleurs l’acteur de Clair Obscur Expedition 33. « Nous nous sommes tous envoyés des messages en nous disant : ‘C’est ridicule. C’est complètement ridicule. Arrêtez tous. C’est une blague ridicule’. Mais oui, ça a été très cool ».

Et les choses sont encore loin d’être terminées. Avec les Game Awards qui arrivent le 11 décembre prochain, Clair Obscur Expedition 33 risque assurément de refaire beaucoup parler de lui, en particulier s’il parvient à succéder à Astro Bot au prix du « Jeu de l’année » 2025. D’ailleurs, n’oublions pas non plus que Sandfall travaille actuellement sur de nouveaux contenus gratuits pour le titre, annoncés il y a maintenant plusieurs semaines. De fait, autant dire que nous n’avons pas encore fini d’entendre parler du jeu... pour le plus grand bonheur des joueurs.

Source : Radio Times Gaming (via GamesRadar+)