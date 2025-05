« Clair-Obscur, trouble de rature, courberaaaaa Eiffel… » Oui, comme des millions de joueurs à travers le monde, cette douce mélodie hante probablement votre esprit depuis fin avril. Et c’est normal, puisque Clair Obscur Expedition 33 est incontestablement LE jeu du moment. De son annonce à sa sortie, ce premier titre signé Sandfall Interactive aura assurément fasciné l’industrie du jeu vidéo, qui lui a par conséquent réservé un accueil on ne peut plus chaleureux. Et les derniers chiffres partagés par le studio le prouvent une fois de plus.

Clair Obscur Expedition 33 atteint un nouveau palier

En effet, neuf jours seulement après avoir atteint le million d’exemplaires vendus, l’équipe montpelliéraine peut désormais se féliciter d’avoir doublé le score en atteignant le palier des deux millions. Un résultat assurément impressionnant pour ce J-RPG au tour par tour développé par une petite équipe à l’histoire atypique. Car pour ceux qui ne connaitraient pas encore l’anecdote, si Sandfall existe aujourd’hui, c’est en partie parce que son fondateur, Guillaume Broche, s’ennuyait dans son travail chez Ubisoft en plein COVID-19.

Et ce n’est là que le début d’une série de belles coïncidences, qui ont conduit Clair Obscur a devenir le hit que l’on connait aujourd’hui. Dans une interview pour BBC, Jennifer Svedberg-Yen, directrice narrative du jeu, explique par exemple la manière inattendue dont elle s’est retrouvée associée au projet. « J’ai vu un post de Guillaume sur Reddit demandant à des acteurs de doublage d’enregistrer quelque chose gratuitement pour une démo. Je me suis dit : ‘Je n’ai jamais fait ça, ça a l’air plutôt cool’. Donc je lui ai envoyé une audition ».

Résultat : après avoir été pendant un temps castée pour incarner un personnage du jeu, elle a fini par prendre du galon au point d’avoir la charge de son écriture. D’une façon tout aussi inattendue, c’est à travers Soundcloud que Lorien Testard, le compositeur, a été recruté. Il n’avait pourtant jamais composé pour un jeu vidéo auparavant. « J’appelle cela l’effet Guillaume » s’amuse Svedberg-Yen à ce sujet. « Il est vraiment doué pour trouver les bonnes personnes ». Broche, plus modeste, estime quant à lui qu’il a bénéficié d’une « chance énorme ».

Une philosophie de développement qui paye

Cela contribue néanmoins à rendre la production du jeu d’autant plus impressionnante. Surtout quand on sait que l’équipe principale n’était composée que d’une trentaine de personnes, avec un budget limité. Mais sur ce point, le directeur du studio ne regrette rien. « Les projets de ce type – nouvelle IP, histoire originale, nouveaux personnages – sont très difficiles à mener à bien dans une grande compagnie » a-t-il notamment confié à Pouce Café. « Un projet comme ça aurait pris 25 ans à faire dans une grosse boite, et je n’ai pas tant de patience » ajoute-t-il ensuite.

« Nous voulions aussi faire les choses à notre manière et créer une atmosphère. C’est l’essence même de ce jeu : créer une ambiance. Et je pense que si nous avons réussi, c’est aussi parce que nous avons fait les choses bien » conclut-il alors. Et cela, il suffit de voir le score Metacritic du jeu pour s’en rendre compte. Car avec une note utilisateurs de 9.7 pour plus de 9 000 avis postés, Clair Obsur est désormais le jeu le mieux noté de l’histoire de l’agrégateur. Nous avons donc bel et bien affaire à une vraie success story.

Source : BBC, Pouce Café, X