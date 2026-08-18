Shuhei Yoshida ne fait peut-être plus partie de PlayStation depuis un bon moment maintenant, mais une chose est sûre : ce dernier n’est jamais avare en anecdotes sur les années qu’il a passées à travailler au sein de la compagnie. Et il nous l’a une nouvelle fois prouvé à l’occasion du Busan Indie Connect Festival 2026, où il est notamment revenu sur la façon dont il a conseillé à Sandfall Interactive de ne pas vendre Clair Obscur Expedition 33 comme un RPG au tour par tour, de crainte que cela ne nuise à l’intérêt que lui portent les joueurs.

Les conseils de Shuhei Yoshida pour Clair Obscur Expedition 33

Car oui, le titre a peut-être largement contribué à remettre en avant ce type d’expérience auprès des amateurs du genre, et même à plus grande échelle auprès d’un large public composé de néophytes, mais à l’époque où il était encore en développement, le tour par tour commençait peu à peu à perdre du terrain auprès des joueurs de RPG. C’est pourquoi Yoshida, qui avait eu la chance de découvrir Clair Obscur Expedition 33 en avant-première, a fortement recommandé à nos développeurs français de ne pas marketer le jeu de cette façon.

« C’est incroyablement bien réalisé », se souvient-il avoir dit à Sandfall à l’époque. « Mais il vaudrait mieux ne pas le qualifier de RPG au tour par tour. Cela pourrait suffire à pousser les joueurs à passer à côté ». Bien sûr, précisons que la démarche de Yoshida ne visait aucunement à nuire au projet, dont il avait lui-même adoré « la combinaison entre les mécaniques de JRPG au tour par tour et les commandes d’action en temps réel rappelant The Legend of Dragoon ». Un titre PS1 qu’il avait d’ailleurs justement produit en 1999.

Au contraire même, l’objectif était de faire en sorte que Clair Obscur Expedition 33 puisse toucher le plus large public possible, ce qui explique pourquoi Sandfall a finalement décidé d’appliquer ses conseils. Au lieu de le vendre comme un RPG au tour par tour, le studio a ainsi opté pour une approche plus générale, qui mettait essentiellement en avant la réactivité de ses combats au tour par tour plutôt que d’insister sur sa volonté de rendre hommage aux grands JRPG au tour par tour traditionnels. Et au vu du succès de Clair Obscur Expedition 33, cela a incontestablement payé.

Shuhei Yoshida, ancien boss de PlayStation

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Pour autant, si Yoshida a raconté cette anecdote, ce n’est pas tant pour se jeter des fleurs que pour montrer que vouloir à tout prix courir après les tendances n’est pas toujours la bonne solution. Car alors que beaucoup considéraient le tour par tour comme une approche en perdition dans le monde du RPG, Clair Obscur Expedition 33 a incontestablement montré qu’il y avait toujours un public pour ce type d’expérience, chose à laquelle Yoshida lui-même ne croyait pas forcément. Ce faisant, il reconnaît ainsi ouvertement son erreur.

Et il est loin d’être le seul. Car même si la moralité de cette histoire consiste à dire que chasser les tendances n’est pas toujours la chose à faire, le fait est que le succès de Clair Obscur Expedition 33 a paradoxalement contribué à remettre sous le feu des projecteurs les RPG au tour par tour. Par conséquent, de nombreux studios cherchent désormais à y revenir, y compris parmi les cadors du genre comme Square Enix. Pour preuve : après Final Fantasy Resonance, à venir le 22 octobre prochain, la franchise pourrait plus largement renouer avec cette approche.

Source : 4Gamer (via GamesRadar+)