C’est inévitable, Clair Obscur Expedition 33 sera la source d’inspiration d’une vague de RPG au tour par tour qui arrivera prochainement. Le jeu français a en tout cas donné des idées à un studio coréen qui s’est taillé une petite réputation.

C'est une tendance qui n'est pas près de s'arrêter. L'industrie fait toujours ce qu'elle sait faire de mieux : repérer ce qui marche, puis le copier. Breath of the Wild a donné naissance à une décennie de mondes ouverts, Elden Ring a remis les souls-like à la mode, Fortnite a transformé la moitié des efforts des grands éditeurs en jeux-service… Et Clair Obscur Expedition 33 ouvrira dans un futur proche la saison du RPG au tour par tour avec la possibilité de parer les attaques. C'était inévitable, mais un studio qu'on connaît bien pour son ancienne exclusivité PS5 va vraisemblablement s'inspirer du GOTY incontesté de 2025.

Le studio de Stellar Blade veut son Clair Obscur Expedition 33

Shift Up, le studio derrière Stellar Blade travaillerait donc sur un RPG au tour par tour selon les informations glanées par Need4games, un site spécialisé sur les jeux asiatiques et plus particulièrement ceux chinois et coréens. Selon leur information, la branche chinoise du studio, à distinguer de la coréenne qui planche sur Stellar Blade 2, développerait un certain « Project Spirits », qui aurait été entièrement repensé après le succès phénoménal de Clair Obscur. Le jeu serait alors passé d'un PVE typé chasse aux monstres, sans doute dans la veine de Monster Hunter, pour un RPG en tour par tour, la prochaine grande mode potentiel du secteur. Mais le tableau n'est pas aussi beau que ce que la communauté pourrait l'espérer.

Le jeu serait certes ouvertement inspiré de Clair Obscur Expedition 33, mais ce serait avant tout un gacha. Ça refroidit tout de suite, et la température aurait aussi été glaciale en interne. Les sources du média évoquent un accueil très froid de la branche coréenne lors d'une présentation réservée aux employés. Sans surprise, les amateurs de RPG s'avouent déjà lassés de la tendance avant même qu'elle n'existe. « Ça y est, les clones de Clair Obscur Expedition 33 vont arriver », écrit un fan désabusé sur Reddit. D'autres font part d'un scepticisme plus pragmatique : pourquoi continuer le développement d'un jeu qui n'emballe pas non plus en interne ?

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

Le studio coréen sur Stellar Blade 2

Malgré le manque d'enthousiasme, le jeu viserait une sortie en 2027, du moins si le développement se passe bien. Rappelons comme toujours que faute de communication officielle, les pincettes sont de rigueur jusqu'à nouvel ordre. De son côté, le studio coréen n'aurait aucune implication dans ce nouveau projet inspiré de Clair Obscur, ses effectifs se concentrant sur Stellar Blade 2, qui va officiellement prendre place, ou du moins une portion du jeu, dans une version apocalyptique de Chongqing, en Chine. Aucune fenêtre de sortie n'a été avancée par Shift Up.

Source : Need4games