C’était il y a déjà bientôt six mois. Le 24 avril dernier, Sandfall Interactive sortait Clair Obscur Expedition 33, un jeu voué à rencontrer un destin extraordinaire. Car oui, il faut le dire : peu de personnes avaient vu venir le succès phénoménal rencontré par ce dernier, développé par une petite équipe montpelliéraine dans le sud de la France. Et pourtant, sans compter le Game Pass, ce sont aujourd’hui plus de 5 millions de joueurs qui se sont lancés dans l’aventure. Une aventure qui, sachez-le, est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets.

Clair Obscur Expedition 33 cache encore quelques secrets

En effet, comme annoncé par le studio il y a maintenant quelques jours, Clair Obscur Expedition 33 aura prochainement droit à une grosse mise à jour gratuite, destinée à apporter une série de contenus supplémentaires. Nouvelle région à explorer, boss et costumes inédits seront alors de la partie pour le plus grand bonheur des joueurs. Et nul doute que cela représentera une belle occasion pour eux de partir en quête des derniers secrets du jeu qui, comme le confirme le boss de Sandfall, n’ont pas encore tous été mis au jour.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de chez Eurogamer, Guillaume Broche a effectivement révélé que certains d’entre eux restaient encore à découvrir. « Mais je ne veux pas dire lesquels, parce que ce ne serait plus des secrets » a cependant ajouté le directeur de Clair Obscur Expedition 33. « Peut-être qu’ils ont été trouvés, mais je n’ai rien vu passer à ce sujet. Il reste encore quelques éléments, oui ». Vous l’aurez compris donc, le défi a été lancé à tous les détectives en herbe d’internet, qui sont probablement d’ores et déjà sur le pied de guerre.

© Kepler / Sandfall Interactive.

Sans doute même un peu trop, parfois, comme le confie Broche avec amusement au cours de l'interview. « Ce qui est drôle, c’est que [les fans] ont découvert des secrets qui n’en étaient absolument pas à l’origine » a-t-il notamment déclaré, probablement en écho aux nombreuses références que l’équipe s’est amusée à placer dans Clair Obscur Expedition 33. « Et nous, on se dit : ‘Ok, cool. Je suppose que c’est un secret !’ ». Mais alors, les fans seront-ils en mesure de débusquer les derniers véritables secrets du jeu ? L’avenir nous le dira.

Source : Eurogamer