Un peu plus d'un mois après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 continue de susciter l'engouement auprès des joueurs. Nous apprenions notamment récemment que l'éclatante œuvre du studio français Sandfall Interactive avait dépassé les 3,3 millions de ventes, 33 jours après son lancement. Un très grand nombre de joueurs ont donc rejoint l'expédition et participé à l'effort d'exploration pour ceux qui viendront après défier la Peintresse. Cela se traduit notamment par de nombreuses découvertes, donc celle qui nous intéresse ici.

Un membre de Clair Obscur Expedition 33 aux multiples facettes ?

Rien que dans son prologue, Clair Obscur Expedition 33 réserve déjà de nombreuses surprises à celles et ceux qui ont décidé de retarder l'arrivée du Gommage. Nous vous avions notamment rapporté une découverte assez insolite, avec qui plus est une petite récompense à la clé. Ce n'est là qu'un des nombreux éléments que l'on peut rater si on ne prête pas attention aux festivités animant Lumière avant le réveil fatidique de la Peintresse.

Dans le prologue de Clair Obscur Expedition 33, nous faisons principalement la connaissance de Maelle, Gustave et Sophie. Il est toutefois possible de croiser les autres membres de l'Expedition 33 que nous incarnerons par la suite. On peut notamment apercevoir Lune jouer de la guitare. Sciel, notre autre partenaire, enseignante, fermière et magicienne de son état, est toutefois plus délicate à retrouver.

Avant de se rendre au port pour la première claque émotionnelle de Clair Obscur Expedition 33, on peut justement passer devant une estrade où des femmes dansent et utilisent les Pictos dessinés sur leur peau pour un spectacle de magie. Parmi ses danseuses, l'utilisateur Reddit Alig200 a repéré Sciel. Toutefois, toutes les danseuses portent un collier de fleurs, signe qu'elles font partie de la prochaine vague de Gommage.

Compte tenu de son rapport assez particulier avec la mort, il se pourrait toutefois que Sciel ait décidé de se joindre au spectacle pour leur rendre hommage. À moins qu'il ne s'agisse plus prosaïquement que d'un simple recyclage de son modèle par Sandfall Interactive. Comme beaucoup de choses dans Clair Obscur Expedition 33, voilà une autre découverte totalement ouverte aux interprétations de chacun.

Source : Reddit