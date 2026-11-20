Hier, une terrible nouvelle touchait les fans de Clair Obscur Expedition 33 : Jennifer Svedberg, scénariste chez Sandfall Interactive, a désormais quitté le navire. Quel que soit le prochain projet du studio, que l’on sait être en développement depuis un petit moment maintenant, c’est donc sans les talents d’écriture de cette dernière qu’il devra se faire. Et alors que Svedberg se trouve désormais aux portes d’un nouveau chapitre de sa carrière, elle ne peut s’empêcher de dresser un bilan on ne peut plus alarmant de l’état dans lequel se trouve l’industrie du jeu vidéo.

L’industrie du jeu vidéo actuellement en grand danger ?

« Je jette un œil à ce qui se passe dans l’industrie du jeu vidéo. Une grande partie de ce qui s’y passe me brise vraiment le cœur », a en effet déclaré la scénariste de Clair Obscur Expedition 33 auprès du média GamesBeat. « J’ai l’impression que le secteur est en train de s’autodétruire. J’ai l’impression que nous perdons énormément de savoir-faire institutionnel. Nous rendons extrêmement difficile pour la jeune génération de développeurs d’acquérir une expérience formatrice. Le secteur traverse actuellement une période de bouleversement considérables ».

Des propos relativement forts de la part de Svedberg, donc, qui en profite alors pour expliquer que son passé dans le domaine de l’investissement lui permet d’avoir un regard très différent sur l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble. « À l’origine, j’ai travaillé dans le capital investissement. J’ai pu observer ce secteur de l’intérieur. Cela me frustre, car je vois les choses ainsi : pour reprendre une analogie agricole, par le passé, nous avons surexploité le sol », explique l’ancienne figure de Clair Obscur Expedition 33.

« Nous avons essayé de tirer tout ce que nous pouvions de la terre. Ce qu’il nous faut vraiment, c’est cultiver la terre. Nous devons en être les gardiens. Cela ne signifie pas la surexploiter. Cela signifie réinvestir dans la terre [et] veiller à ce que des nutriments y soient restitués afin de pouvoir cultiver des produits plus abondants et de meilleure qualité. J’ai le sentiment que nous ne le faisons pas en tant qu’industrie », déplore cependant Svedberg. C’est d’ailleurs pourquoi la scénariste de Clair Obscur Expedition 33 entend essayer de faire bouger les choses à son échelle.

© Joakim Silverdal / SR

Quelle solution pour la scénariste de Clair Obscur Expedition 33 ?

Comment ? En mettant notamment en place un fonds d’investissement dédié à la création narrative, qui permettra de venir en aide aux développeurs « entre la phase d’amorçage et la présentation aux éditeurs », qui nécessite pour ce faire la création d’une démo. « Mais pour créer une démo, il faut de l’argent », souligne Svedberg. « Et pour obtenir de l’argent, il faut s’adresser aux éditeurs ». Avec son fonds d’investissement, la scénariste espère ainsi régler le problème de « l’œuf ou de la poule » en minimisant les risques pris par les créateurs dès le départ.

« Je ne cherche pas à faire de la concurrence aux éditeurs », précise-t-elle toutefois. « Mais j’essaie de trouver un moyen de collaborer avec eux pour nous remettre sur les rails. Par-dessus tout, j’aimerais vraiment aider d’autres personnes et d’autres créatifs à avoir la chance de réaliser leurs rêves, d’avoir la chance de créer les jeux qu’ils souhaitent créer ». Un peu comme Sandfall a pu le faire avec Clair Obscur Expedition 33, finalement, ce qui lui aura valu plusieurs centaines de récompenses, dont le prix du « Jeu de l’année » aux Game Awards 2025.

Source : GamesBeat