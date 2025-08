Pour concevoir l’univers de Clair Obscur Expedition 33, l’équipe de Sandfall Interactive n’a pas hésité une seule seconde à donner de sa personne… au sens littéral. Et on adore !

Trois mois après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 n’a visiblement pas encore terminé de nous surprendre. Alors que le titre de Sandfall vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour, qui intègre notamment une fonctionnalité très demandée par la communauté, les joueurs continuent progressivement de découvrir tous les petits secrets que cache ce JRPG à la française. Entre autres notamment : le fait que parmi tous les PNJ du jeu, un grand nombre sont en réalité directement inspirés par des membres de l’équipe de développement.

Cette amusante découverte sur Clair Obscur Expedition 33

C’est en effet ce que révèle l’internaute FF7-fr dans le subreddit dédié à Clair Obscur, avec des images à l’appui pour étayer ses propos. Ainsi, comme le montre le post, il apparaît par exemple qu’Amandine Marest, hair & technical character artist, a inspiré la coiffeuse du même nom à Lumière tandis qu’Alexandre Breton, technical artist, a quant à lui inspiré Antoine, l’apprenti de Gustave. Et la liste continue avec bien d’autres concepteurs de Clair Obscur, comme Alan Reynaud (lead character artist), Jérôme Vaglienti (engine programmer) ou encore Leo Paris (VFX Artist).

À noter que si les développeurs précédemment cités ont alors généralement inspiré l'apparence des personnages en question, ce n’est pas non plus toujours nécessairement le cas. À titre d’exemple, si Tom Guillermin (CTO & lead programmer) a pu inspirer le personnage du même nom dans le jeu, ce dernier n’a pas été modélisé à son image. Car c’est aussi cela, l’un des autres petits secrets de Clair Obscur : tous les membres du studio semblent avoir donné leur nom à l’un des personnages que l’on croise dans l'aventure à un moment ou à un autre.

Oui, même Monoco, l’adorable toutou et « manager du bonheur » chez Sandfall. En sachant que le post de FF7-fr n’apporte alors qu’une poignée d’exemples parmi tant d’autres, les réponses à ce dernier y allant aussi de bon cœur au gré des découvertes. Bref, autant dire que c’est le genre d’anecdotes qu’on adore découvrir, et qui témoigne une fois de plus du soin et de la passion qu’ont pu mettre les créateurs de Clair Obscur dans le développement du jeu. Espérons que l’artbook officiel du jeu, à paraître chez Pix’n Love plus tard cette année, nous en révèlera davantage dans le genre !