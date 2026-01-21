Clair Obscur Expedition 33 confirme plus que jamais son statut à part dans l'industrie en décrochant un nouveau record qui dépasse cette fois toutes les espérances.

La France n'aura jamais autant brillé dans le monde du jeu vidéo. Et tout cela ne tient qu'à un titre : Clair Obscur Expedition 33. Le jeu phénomène de 2025 met non seulement la culture de notre pays en lumière aux yeux du monde entier, mais est réalisé par un studio français. Un petit studio, qui n'avait encore réalisé aucun jeu et réunissait même dans ses rangs de nombreux juniors. Pourtant, l'équipe de Sandfall est parvenue à accomplir un exploit inespéré en décrochant un nouveau record historique.

Clair Obscur Expedition 33 devient le roi incontesté, c'est un record

Depuis la fin de l'année 2025, les cérémonies de remise de prix s'enchaînent. Les unes après les autres, Clair Obscur a accumulé les récompenses, allant même jusqu'à établir un record lors des Game Awards. La production de Guillaume Broche et l'équipe de Sandfall a décroché le plus de récompenses jamais obtenues auparavant durant ce grand rendez-vous annuel. Mais elle ne s'est pas arrêté en si bon chemin et crée à nouveau la surprise.

Au-delà d'une certaine polémique aux Indie Game Awards, Clair Obscur a grappillé petit à petit le titre de « Jeu de l'année » aux différentes cérémonies. Game Awards, Golden Joystick, bon nombre des classements établis par la presse... 10, 100, 200... En tout, ce sont 436 prix du « GOTY » (« Game of the Year ») qu'il a remporté. Un record absolument historique.

Pour qu'il n'y ait pas de confusion, on parle bien du nombre de GOTY obtenu à travers toutes les cérémonies. Pas seulement de ceux des Game Awards, la cérémonie organisée par Geoff Keighley. Clair Obscur passe ainsi devant Elden Ring et ses 429 récompenses, qui avait déjà surpassé The Last of Us Part II qui avait obtenu 326 titres du genre. C'est un succès sans précédent pour un jeu vidéo français, seulement 9 mois après sa sortie qui plus est.

Ce décompte a pu être suivi grâce aux fans attentifs. Auparavant, nous comptions sur le site GameAwardsTrackers, aujourd'hui hors service. Les joueuses et joueurs ont donc pris le relai sur Resetera. Ensemble, ils ont listé chaque GOTY obtenu par les principaux jeux vidéo de l'année 2025. C'est ainsi que nous avons pu suivre un à un le nombre de titre de « jeu de l'année » obtenu par Clair Obscur. Une fierté pour l'équipe de Sandfall qui commence déjà à réfléchir à la suite.

Guillaume Broche sur la scène des Game Awards 2025. © Game Awards.