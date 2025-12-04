En attendant les Game Awards 2025 le 11 décembre où Clair Obscur Expedition 33 est nommé dans le nombre record de 12 catégories, le titre des montpelliérains de Sandfall Interactive a pour rappel déjà remporté de nombreux prix dans d'autres cérémonies similaires, dont deux titres de GOTY lors des Thailand Game Awards et des Golden Joystick Awards. Outre ce colossal succès critique, voici un nouveau record qui prouve aussi combien il a su conquérir les joueurs.

Un nouveau record monolithique pour Clair Obscur Expedition 33

Sorti le 24 avril 2025, Clair Obscur Expedition 33 a rapidement provoqué un raz-de-marée au sein d'une année pourtant extrêmement riche en jeux exceptionnels. Même à l'international, le titre du studio français a connu un grand rayonnement, notamment au Japon, en raison de ses inspirations à des géants du J-RPG comme Final Fantasy et Persona. Le jeu a ainsi rapidement été un véritable carton critique et commercial.

Un autre élément qui a pu contribuer à cet immense succès pour Clair Obscur Expedition 33, c'est potentiellement une sortie simultanée sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi le Game Pass. Microsoft a d'ailleurs récemment dévoilé une autre donnée prestigieuse pour le titre de Sandfall Interactive. Il détient en effet le record du meilleur lancement de 2025 pour un jeu tiers sur le service d'abonnement de la firme de Redmond.

C'est un article de blog sur Xbox Wire qui nous dévoile ce nouveau record très parlant pour Clair Obscur Expedition 33. Selon les données du Game Pass, le jeu de Sandfall aurait ainsi comptabilisé le plus gros compte de joueurs uniques sur le service dans les 30 jours après sa sortie pour un jeu tiers. Ce alors qu'un certain Oblivion Remastered sortait deux jours avant, comme pour lui faire de l'ombre.

Dans l'article de Xbox Wire, Guillaume Broche, directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33, en a profité pour s'exprimer sur cette nouvelle performance record pour son jeu : « Cette année a dépassé toutes nos espérances, et c'est grâce à la passion et au soutien indéfectible de nos fans que tout cela est devenu réalité. Sortir son premier jeu est toujours stressant pour un nouveau studio, mais le soutien de tous a transformé ce rêve en réalité ».

© Kepler Interactive / Sandfall.

Source : Xbox Wire