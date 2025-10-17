Après avoir séduit des millions de joueurs depuis sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 remporte aujourd’hui le premier prix de ce qui sera sans aucun doute une longue série.

Tandis que nous approchons doucement mais sûrement de la fin du mois d’octobre, chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin d’année et, par extension, des futures cérémonies destinées à récompenser les meilleures productions de 2025. Et si les joueurs attendent surtout naturellement les Game Awards avec impatience, d’autres cérémonies commencent d’ores et déjà à avoir lieu ici et là. L’une d’elles, d’ailleurs, a alors permis à Clair Obscur Expedition 33 de repartir avec un premier prix.

Un premier prix pour Clair Obscur Expedition 33

C’est une évidence pour des millions de joueurs, parmi les titres qui risquent de briller lors des cérémonies de cette année 2025, le titre de Sandfall Interactive sera sans doute en très bonne position. Après tout, rappelons si nécessaire qu’avec un metascore de 92, Clair Obscur Expedition 33 figure aujourd’hui encore dans le top 3 des nouveautés les mieux notées de 2025, juste derrière Hadès 2 (94) et devant Blue Prince (92). Et son champ d’action est plutôt vaste : narration, gameplay, direction artistique, musique, le RPG français brille dans de nombreux domaines.

Sans surprise, c’est toutefois plus spécifiquement ce dernier aspect qui a permis au jeu de Sandfall de remporter son premier prix à l’occasion des World Soundtrack Awards 2025, organisés le 16 octobre dernier. Une cérémonie qui, comme son nom l’indique, vise à récompenser les meilleures bandes originales du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo, et dont Lorien Testard est alors reparti vainqueur dans la catégorie « Game Music Award » grâce à Clair Obscur Expedition 33.

Autant dire qu’il s’agit d’une belle consécration pour le jeune compositeur donc, qui a ainsi su s’imposer face au travail de Finishing Move sur DOOM: The Dark Ages, Knut Avenstroup Haugen sur Dune Awakening, John Konsolakis sur Farewell North et enfin Berlinist sur Neva. Et cela ne fait probablement que commencer pour Clair Obscur Expedition 33, dont la musique ne manquera pas d’être mise à l’honneur ces prochaines semaines. Rappelons en effet, par exemple, qu’une tournée de concerts débutera fin octobre, avant d’envahir le monde courant 2026.

Source : World Soundtrack Awards