Un peu plus d'une semaine après son lancement record, Clair Obscur Expedition 33 reçoit sa toute première mise à jour officielle, voici ce qu'elle apporte.

Malgré son nom de code 1.2.2, il s'agit bien de la toute première mise à jour de Clair Obscur Expedition 33, disponible depuis quelques jours. Il s'agit plus précisément d'un hotfix, qui vient donc apporter quelques correctifs d'urgence à un titre globalement déjà solide techniquement, malgré quelques potentiels bugs et soucis de performance pour certains. Regardons donc de plus près les retouches apportées par Sandfall Interactive à sa superbe peinture.

Première vague de retouches pour Clair Obscur Expedition 33

Sorti le 24 avril dernier sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, Clair Obscur Expedition 33 a très agréablement surpris son monde. Tant la critique que les joueurs ne tarissent en effet pas d'éloges à son sujet, et le titre développé par la petite équipe montpelliéraine d'une trentaine de personnes se place déjà comme un sérieux candidat au statut de jeu de l'année. Aussi sublime soit-il, ce tableau avait cependant besoin de quelques retouches. Est donc arrivé récemment un premier jet en ce sens sous la forme du hotfix 1.2.2, qui vient principalement corriger des bugs bloquants, de textures ou de traduction.

Sandfall Interactive en profite également pour préciser que d'autres correctifs devraient arriver sur Clair Obscur Expedition 33 dans les prochaines semaines. En parallèle, compte tenu de son énorme succès, le petit studio français caresserait déjà l'idée de raconter de nouvelles histoires dans son univers si particulier, potentiellement sous forme de DLC, en plus d'un film déjà dans les cartons.

Voici en attendant ci-dessous les notes détaillées de cette première mise à jour.

Notes de la mise à jour 1.2.2

Corrections de bugs

Correction d'un blocage causé par l'étourdissement du Bourgeon adulte juste après avoir dévoré un membre de l'expédition.

Correction d'un problème où les Teintes améliorés non réapprovisionnées à pleine capacité pouvaient être perdues après un retour au menu de Clair Obscur Expedition 33.

Remplacement d'une texture placeholder par le bon élément visuel.

Correction de rares problèmes de blocage logiciel sur la carte du monde : Le joueur pouvait rester coincé près d'une falaise au nord de l'Ancien Sanctuaire. Le joueur pouvait rester coincé dans une zone spécifique du niveau Eaux Volantes.

Correction d'un problème où un Glaise pouvait apparaître en mode inactif si Monoco éliminait un ennemi avec la compétence Tremblements de terre de Glaise.

Traduction

Français : coût en PA corrigé dans le didacticiel de Clair Obscur Expedition 33.

Allemand : mise à jour d'une chaîne de traduction.

Chinois (simplifié et traditionnel) : correction de confusions dans le texte et les icônes du didacticiel.

© KiKiToes pour Gameblog

Source : Steam