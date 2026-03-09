Une fois encore, le jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expedition 33, se retrouve au cœur d'une polémique. Mais, cette fois, c'est le studio qui aurait entamé les hostilités.

Une nouvelle affaire vient frapper le jeu vidéo Clair Obscur Expedition 33. Après le succès phénoménal du titre français auréolé de gloire encore la semaine dernière à la cérémonie des Pégases, le studio Sandfall Interactive semble bien décider à protéger son œuvre. À tort ou à raison ? Toujours est-il qu'une nouvelle polémique vient d'éclater à la suite d'une prise de parole inattendue de la part d'un auteur sur les réseaux sociaux.

Clair Obscur Expedition 33 contre l'Académie

L'affaire a été partagée au grand jour par Olivier Gay, romancier et scénariste de bande-dessinées originaire de Grenoble. Lui qui pouvait se réjouir du lancement début 2026 de sa nouvelle œuvre, L'Académie Clair-Obscur, a vite déchanté. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), il raconte avoir reçu début mars un courrier des avocats de Sandfall.

Simple coïncidence ou volonté de profiter la réussite du GOTY 2025 ? Le studio Sandfall Interactive ne veut laisser aucune place au doute semble-t-il. Quand les équipes se sont aperçues qu'une bande-dessinée sortie le 7 janvier dernier portait les mots « Clair Obscur » dans son titre, elles ont sollicité leur service juridique pour contraindre son auteur, accusé de « surfer sur le succès incontestable du jeu. », à en changer le titre.

Olivier Gay se défend de toute volonté de s'accaparer un nom porteur de succès. Le titre de sa BD renvoie tout bonnement au procédé pictural du Clair Obscur, qui a également inspiré Sandfall Interactive. De plus, il rapporte avoir pitché son projet en 2019. Ensuite, c'est en mars 2024 qu'il a signé son contrat avec la maison d'édition Drakoo, soit plus d'un an avant la sortie d'Expedition 33. Aucun lien possible avec le jeu de ce fait. Surtout que l'histoire, qui parle d'un paysan qui devient magicien, est loin du conflit post-apocalyptique de Maëlle, Gustave et leurs compagnons.

Malgré ces arguments, l'auteur Olivier Gay se voit contraint de céder aux obligations juridiques. Il n'a malheureusement pas les moyens d'assurer sa défense. De ce fait, sa bande-dessinée devra continuer sous un autre nom, quitte à ce que cela dénature en partie son propos initial. Le plus « frustrant » pour lui, raconte-t-il, c'est qu'il a « en effet joué à Clair Obscur » (le jeu de Sandfall). Il a même accompli l'exploit d'avoir « buté Simon en full parade » et a conseillé le GOTY 2025 sur les réseaux sociaux. Mais son admiration pour l'œuvre de Sandfall ne l'aura pas protégé.

Pour l'heure, le studio montpelliérain n'a pas réagi publiquement à cette nouvelle polémique.