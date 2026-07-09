Voilà maintenant plus d’un an que Clair Obscur Expedition 33 est sorti, provoquant au passage un véritable séisme au sein de l’industrie. Car non content d’avoir réussi à séduire des millions de joueurs à travers le monde, Sandfall Interactive s’est également imposé comme une nouvelle référence dans le monde du RPG, en tout cas pour beaucoup de créateurs. Mais le studio a beau être passé à son prochain projet depuis un petit moment maintenant, ce n’est pas forcément le cas des joueurs, qui sont encore loin d’avoir tout découvert dans le jeu.

La Baguette reste l’arme la plus rare de Clair Obscur Expedition 33

En effet, la durée de vie de Clair Obscur Expedition 33 se veut peut-être plus ramassée que celle de la plupart des RPG, mais cela ne l’empêche pourtant pas de receler bon nombre de secrets. Certains ont d’ailleurs déjà pu être découverts par le passé, et d’autres restent encore assurément à découvrir… au moins pour une partie de la communauté. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des statistiques partagées par le site Game Checklists, qui a dressé une liste des 1 161 items qu’il est possible de récupérer au cours de l’aventure Clair Obscur Expedition 33.

Cela comprend alors les pictos, les tenues de personnages et les armes, parmi lesquelles se trouve notamment la fameuse arme « Baguette » qui nous intéresse ici. Car cette dernière a beau être largement connue de la communauté, qui en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, il s’avère en revanche qu’elle n’a été récupérée que par une très petite partie des joueurs de Clair Obscur Expedition 33. On parle plus précisément d’un taux de découverte de seulement 6%, ce qui en fait de loin l’arme la plus secrète du jeu.

Bien sûr, cela s’explique alors par le fait que son obtention nécessite de réaliser une action bien particulière qui peut facilement être manquée. À savoir, en l’occurrence, conserver au moins l’un des jetons de festival obtenu dans le prologue du jeu pour pouvoir l’échanger ensuite contre la Baguette en mode « Nouvelle Partie + ». La difficulté étant que Clair Obscur Expedition 33 ne vous prévient évidemment pas de cette possibilité, et vous invite à la place à échanger tous vos jetons pour obtenir divers items dès le début de votre aventure.

© Ubiquitous_Cacophony

Mais pas autant que l’une des coupes de cheveux de Gustave

Couplez cela au fait que de base, les modes « Nouvelle Partie + » ne sont déjà pas les plus fréquentés par les joueurs, qui sont nombreux à se contenter d’une seule partie, et cela explique pourquoi la Baguette est finalement devenue l’arme la plus rare de Clair Obscur Expedition 33. À vrai dire, un seul item est encore plus rare que cette dernière, et il s’agit de la Coupe anniversaire de Gustave, obtenue par seulement 2.5% des joueurs. Mais cette dernière ayant été ajoutée par Sandfall en avril 2026, cela peut aussi expliquer son faible taux d’obtention.

Source : Game Checklists