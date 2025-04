Après son lancement couronné de succès ce 24 avril, Clair Obscur Expedition 33 va-t-il transformer l'essai avec un DLC ? On a une première réponse officielle.

En un peu moins d'une semaine, Clair Obscur Expedition 33 s'est rapidement placé comme un très potentiel et inattendu candidat au titre de jeu de l'année 2025. La critique et les joueurs semblent en tout cas unanimes pour vanter la magistrale prouesse de Sandfall Interactive, qui ne s'attendait apparemment pas à une réception aussi chaleureuse. Maintenant un peu mieux remis de ses émotions, le petit studio français d'une trentaine de personnes commencerait déjà à se pencher sur l'avenir de son œuvre, potentiellement sous forme de DLC ou de suite.

Demain viendra probablement un DLC pour Clair Obscur Expedition 33

Non content de proposer un RPG au tour par tour très compétent qui n'a pas à rougir d'illustres inspirations comme les séries Final Fantasy ou Persona, Clair Obscur Expedition 33 a brillamment réussi à se démarquer du lot grâce à sa sublime direction artistique, et surtout une histoire aussi intrigante que cryptique. Cet univers assez unique s'ouvre en effet à d'autres arcs narratifs, tant s'agissant d'un film déjà dans les cartons que dans un second opus, ou encore des DLC.

À ce propos, la scénariste en chef de Clair Obscur Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, s'est fendue d'une réponse encourageante en ce sens auprès d'un fan sur son compte Instagram. Celui-ci lui a demandé par message privé si Sandfall Interactive envisageait de nous peindre une nouvelle histoire, notamment sous forme de DLC. Ce à quoi elle a répondu : « Je ne peux rien dire de concret pour l'instant, on est honnêtement encore en train de nous remettre de tout ce qui se passe. Nous nous sommes toutefois mis d'accord pour dire que, si les joueurs le veulent vraiment, nous pourrions faire plus. Et au vu de la réception du jeu jusqu'à présent, je dirais que les chances sont bonnes ! ».

Clair Obscur pourrait donc encore bien nous gâter avec les aventures d'autres expéditions, ou explorer des éléments encore nébuleux de ce superbe tableau tout en nuances. Naturellement, il faudra faire preuve d'un peu de patience pour en voir la couleur. Rappelons en effet que le studio français Sandfall Interactive ne compte qu'une trentaine de personnes. L'énorme succès du jeu pourrait cependant lui permettre de faire grossir ses effectifs pour mieux se lancer dans une nouvelle expédition. Demain viendra.

Source : Instagram