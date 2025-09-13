Les semaines passent, les sorties de jeux s’enchaînent et pourtant, le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès de Clair Obscur Expedition 33 ne vacille pas une seule seconde. Au contraire même. Présent sur tous les fronts, le titre de Sandfall Interactive multiplie les annonces à destination du public, en témoignent par exemple la tournée de concerts à venir ou encore l’arrivée de l’artbook chez Pix‘n Love. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Clair Obscur aura également bientôt l’honneur de faire parler de lui dans le milieu universitaire.

Clair Obscur Expedition 33 sera à l’honneur lors du Play Sorbonne Festival

En effet, à l’occasion de la 9ème édition de son festival dédié à l’univers du jeu vidéo, l’association étudiante Play Sorbonne Université a confirmé que plusieurs membres de l’équipe de Sandfall seront présents pour prendre part à une table ronde dédiée au jeu. Animée par Matthieu Lambda, celle-ci reviendra alors pendant près d’une heure sur la naissance et les coulisses de Clair Obscur, tout en s’intéressant à la grande question suivante : comment des développeurs indépendants parviennent-ils à rivaliser avec des AAA ?

Bien sûr, table ronde oblige, la présence du public sera autorisée, et une session de questions / réponses sera même organisée en clôture de celle-ci pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’adresser directement aux créateurs de Clair Obscur. L’opportunité vous intéresse ? Alors voici toutes les informations à connaître pour pouvoir prendre part à l’événement, qui se tiendra le samedi 20 septembre 2025 :

Prix d’entrée : Libre

Libre Horaires : De 10h à 19h

De 10h à 19h Lieu : Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université

Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université Adresse : 4 rue Jussieu, 75005 Paris

4 rue Jussieu, 75005 Paris Accès : Arrêt Jussieu, lignes 7 et 10 du métro

Un programme riche en conférences

Précisons néanmoins que Clair Obscur ne sera évidemment pas au centre de l’intégralité du festival, destiné à célébrer le monde du jeu vidéo dans son ensemble. De nombreuses autres conférences seront également organisées tout au long de la journée, pour revenir notamment sur des titres comme Minecraft et The Legend of Zelda, ou des thématiques plus générales telles que la science, la politique ou l’apprentissage dans le jeu vidéo. Pour plus d’informations sur le programme, rendez-vous directement sur le site de Play Sorbonne.

