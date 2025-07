Depuis son lancement il y a presque trois mois maintenant, Clair Obscur Expedition 33 a tout raflé sur son passage. Ventes qui dépassent toutes les espérances, plus haut score Metacritic, un véritable consensus s’est installé aussi bien au sein des critiques que des joueurs. Le premier jeu du studio Sandfall Interactive est à ce jour pressenti pour repartir avec plusieurs précieux Game Awards, dont celui du GOTY. Mais la concurrence pourrait être plus rude que certains ne le pensaient. Quelques grosses cartouches sont attendues plus tard dans l’année et l’une d’elles vient de détrôner le RPG.

Clair Obscur Expedition 33 perd l'un de ses titres

Non content d’être l’un des jeux Metacritic les mieux notés de tous les temps, Clair Obscur pouvait se targuer de l’être également auprès des joueurs sur ce même site, mais pas que. Le RPG à la française avait obtenu un record très convoité : celui d’être le mieux noté sur le PlayStation Store, qui laisse désormais les utilisateurs attribuer une notation aux jeux de leur bibliothèque. Malheureusement, Clair Obscur Expedition 33 ne l’aura conservé que quelques mois, puisqu’il vient officiellement de se faire détrôner par le roi de la livraison. Quelques jours après son lancement, Death Stranding 2 vient donc lui chiper sa place avec un score de 4,94/5 contre 4,91 pour Clair Obscur. Il convient tout de même de tempérer sur un point : le RPG français a quasiment le quadruple d’avis.

La notation du dernier jeu de Kojima ne se base en effet que sur 12 000 avis, contre 46 000 pour son challenger. Les deux prétendants au titre de jeu le mieux noté du PlayStation Store devraient donc se tirer la bourre pendant les mois qui viennent, et les prochains avis des joueurs de Death Stranding 2 sur la plateforme seront déterminants. Évidemment, le débat est lancé au sein de la communauté de joueurs.

Le débat est lancé auprès des joueurs

Certains trouvent que Clair Obscur Expedition 33 mérite davantage ce titre, lui qui est parvenu à moderniser une formule qui commençait à prendre la poussière, tandis que Death Stranding 2 est surtout une amélioration de la précédente recette de Kojima. D’autres estiment que la dernière exclusivité PS5 est plus digne de ce nouveau record. « C’est un meilleur jeu, ça ne se joue à pas grand-chose, ceci dit, c’est vraiment serré. Ce sont tous les deux de véritables bouffées d’air frais », résume plutôt bien un utilisateur Twitter.

Une chose est certaine, aucun des deux ne démérite son titre tant ils sont tous de véritables chefs-d'œuvre dans leur domaine. Cela prouve une fois encore l’appétence des joueurs PS5 et PS4 pour les aventures narratives et solos, qui ont encore un bel avenir devant elles. Peut-être que cela poussera enfin Sony à définitivement changer son fusil d’épaule quant à sa stratégie qui visait à mettre davantage l’accent sur les jeux service.

Et vous, qui de Clair Obscur Expedition 33 et Death Stranding 2 a votre préférence ?

Source : PlayStation Store