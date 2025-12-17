Huit mois après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 est encore sur toutes les lèvres. Le RPG à la française a connu un succès inespéré et la demande des fans pour des produits dérivés se fait grandissante.

Clair Obscur Expedition 33 est officiellement le jeu de l’année. Si les nombreuses discussions à son sujet, les débats sur l’évolution de ses illustres modèles et l’engouement général n’étaient pas suffisants, l’équipe de Sandfall Interactive a décroché de nombreuses récompenses aux Game Awards, dont le très convoité titre de GOTY 2025. L’effervescence autour de Clair Obscur ne faiblit pas, et les fans sont unanimes : ils auraient aimé que Kepler anticipe davantage le succès pourtant inimaginable du jeu. Assez en tout cas pour qu’ils puissent remplir leurs étagères de goodies et autres objets collectors pour afficher leur adoration pour le jeu.

La peluche que les fans de Clair Obscur voulaient annoncée

Le chantier a déjà commencé avec l’arrivée des versions collectors du jeu, de l’artbook et des vinyles. Mais pour le reste, c’est plus délicat. Kepler et Sandfall avaient déjà confirmé travailler sur plusieurs produits dérivés après le premier succès commercial et critique de Clair Obscur Expedition 33. Parmi les objets les plus demandés : une peluche à l’effigie d’Esquie, l’adorable compagnon de Maëlle, Verso et du reste de l’expédition. C’est à IGN US que revient l’honneur de distribuer l’un des premiers goodies de Clair Obscur Expedition 33, qui semble franchement réussi à en juger par les premiers visuels.

Cependant, comme pour le collector ou les éditions spéciales réservées aux États-Unis, les fans français sont, une nouvelle fois, laissés de côté. Il est possible de commander la peluche de Clair Obscur sur IGN US pour 44,95€, mais avec les frais de port et de douanes, son prix grimpe à près de 68€. « Il faut arrêter de normaliser des prix comme ça, c’est la honte hein », commente une internaute, tandis que d’autres déplorent l’absence d’une version pour le marché européen. Pour l’instant, Sandfall Interactive n’a pas réagi à la demande des fans français et européens.

Si vous ne pouvez pas attendre, il vous reste à vous tourner vers IGN US via le lien en bas d'article, où les précommandes sont ouvertes pour une livraison prévue au plus tôt en mai 2026. D’ici là, peut-être qu’une édition plus européenne verra le jour. On imagine mal Kepler et Sandfall passer à côté du succès exponentiel de Clair Obscur, qui, rappelons-le, sera adapté en film à une date encore inconnue. Il ne fait aucun doute que l’éditeur aura accéléré la cadence des produits dérivés d’ici là.

Source : IGN Store