Pour rappel, Clair Obscur Expedition 33 recevait sa première mise à jour une semaine après son lancement, qui prenait la forme du hotfix 1.2.2 visant à corriger quelques bugs urgents. Peu de temps après son déploiement, son studio français Sandfall Interactive mettait en place un autre petit correctif, qui concerne cette fois les membres d'expédition particulièrement avancés dans la progression du jeu.

Une autre mise à jour pour ceux qui viendront après dans Clair Obscur Expedition 33

Une semaine et demi après son lancement record, Clair Obscur Expedition 33 et son studio se sont doucement remis de leur fulgurant succès critique pour corriger rapidement ce qui peut l'être. Cela a d'abord pris la forme du hotfix 1.2.2, le premier de sa catégorie. Une autre mise à jour est arrivée peu à peu, ne prenant pas de nom car ciblant de son côté un bug spécifique à patcher dès que possible. Celui-ci s'intéresse cependant au New Game+, où les membres d'expédition pouvaient ne plus être en mesure de progresser dans le combat contre un certain boss dans les Falaises de Rochevague.

Cela devrait maintenant être corrigé, du moins sur la version Steam du jeu. À noter en effet que ce petit correctif de Clair Obscur Expedition 33 ne sera déployé sur les autres plateformes que plus tard, via une mise à jour de plus grande envergure. Le studio français Sandfall Interactive avait en effet promis plus tôt avoir des nouvelles à partager cette semaine concernant de futures vagues de corrections de bugs et d'optimisation à venir sur le titre. Nous devrions donc avoir des nouvelles de l'Expedition 33 dans les prochains jours.

Dans un avenir plus ou moins proche, Clair Obscur Expedition 33 pourrait également avoir droit à de nouvelles histoires, sous la forme d'un DLC ou d'une suite. Dans l'immédiat, son studio entend cependant peaufiner son bébé, avant de s'atteler à la création d'un nouveau tableau qui viendra après. Rappelons également qu'un film est aussi dans les cartons, sans toutefois plus de nouvelles à son sujet depuis la fulgurante sortie du jeu. Une chose est en revanche certaine : demain viendra.

Sources : Clair Obscur Expedition 33 sur X.com ; Steam