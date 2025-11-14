Le phénomène Clair Obscur Expedition 33 est loin d'être terminé. Avant la compétition pour le GOTY, le jeu français est de nouveau honoré de manière inattendue et ça vaut de l'or.

Une rencontre de haute volée. Clair Obscur Expedition 33, la grosse claque de 2025 que personne n'avait vue venir, n'en finit pas d'éblouir les joueuses et joueurs du monde entier. Développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, il est pourtant parvenu à apporter un vent de fraîcheur à grande échelle sur le genre du J-RPG, au point d'attirer l'attention de ses plus grands maîtres, comme le prouve cette nouvelle consécration.

Il repeint Clair Obscur Expedition 33

Les surprises s'enchaînent pour Clair Obscur Expedition 33. Salué par la critique, le jeu français est dans la bouche de tout le monde, même des plus grands pontes de l'industrie vidéoludique. Tout semble déjà joué d'avance pour le prix du « Jeu de l'année » aux Game Awards tant l'engouement est inarrêtable. Mais au-delà du trophée, certaines reconnaissances valent sans doute bien plus pour les équipes.

Sandfall Interactive peut non seulement apprécier l'enthousiasme sans faille du public, mais aussi le plébiscite de personnalités que les équipes admirent. Après l'approbation du réalisateur de la trilogie FF7 Remake, c'est à une autre figure phare de la franchise Final Fantasy de rendre hommage à Clair Obscur Expedition 33.

Yoshitaka Amano, illustrateur emblématique des Final Fantasy, a reproduit un combat de Clair Obscur Expedition 33 mettant en scène Verso et Maëlle face à un Duelliste. Nommée “The Painted Duel”, vous pouvez même vous procurer cette œuvre. Elle est proposée à la vente sur IGN Store — ce qui nécessitera de passer par un intermédiaire pour une livraison en France.

Plusieurs modèles de “The Painted Duel” sont déjà en précommande. Selon le format que vous désirez, de 18 x 24 cm à 30 x 38, le prix varie de 70 $ à 375 $. La livraison est prévue pour le mois de janvier 2026. Cependant, vous devrez faire une croix sur l'édition limitée signée de la main d'Amano pour afficher Clair Obscur dans votre intérieur. Éditée en seulement 33 exemplaires, celle-ci est déjà en rupture de stock.

© Sandfall Interactive / Yoshitaka Amano.