Bientôt un an après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 continue de nous surprendre avec de nouvelles découvertes qui montrent que chez Sandfall Interactive, l’inspiration ne manque pas.

2025 est peut-être maintenant derrière nous, mais les jeux qui ont fait son succès, eux, sont sans doute encore loin d’avoir dit leur dernier mot. Et Clair Obscur Expedition 33 nous le prouve en ces premiers jours de 2026 avec de nouvelles découvertes plutôt intéressantes. Car le titre de Sandfall Interactive a beau se rapprocher tout doucement de son premier anniversaire, cela n’empêche pas les joueurs de continuer à arpenter son univers, quitte à y découvrir quelques informations cachées par les développeurs durant la production du jeu.

Clair Obscur Expedition 33 nous dévoile de nouveaux secrets

En l’occurrence, la découverte du jour ne se trouve pas vraiment dans l’aventure en elle-même mais plutôt dans les fichiers de Clair Obscur Expedition 33, où un internaute a remarqué la présence de nombreuses informations liées au nom des boss et autres ennemis que l’on rencontre au cours du jeu. Plus précisément, Sandfall semble s’être affairé à préciser pourquoi chacun avait été nommé tel qu’il l’a été, ce qui visait sans doute à faciliter la traduction dans d’autres langues en précisant un peu le contexte.

Par exemple, dans le cas de la Chevalière, l’équipe précise qu’il s’agit d’un mot « qui n’existe pas vraiment dans ce contexte mais qu’[ils utilisent] en tant que féminin de Chevalier, qui veut dire ‘Knight’ ». Pour ce qui est de Potier, Sandfall explique qu’il s’agit simplement d’un jeu de mot avec « Potter » dans le sens où il s’agit d’un ennemi… « qui utilise des pots ». Idem avec le Lancelier, qui est un mot « qui n’a pas de sens spécifique en français », mais qui a été choisi parce qu’il représente un « ennemi avec une lance ».

On pourrait alors continuer comme cela un long moment tant le code de Clair Obscur Expedition 33 multiplie les informations du genre, même si certaines sont un peu plus originales que d’autres. En bon français, l’équipe de Sandfall n’a par exemple pas hésité à insérer un lien vers la page Wikipédia de la Pétanque pour expliquer le nom de Petank, ou encore à faire de même avec One-Punch Man pour expliquer que le Gestral no Puncho y fait en fait référence. Et c’est sans oublier le Gestral Limonsol, dont l’origine du nom provient visiblement d’une « inside joke ».

La production à la française

Bref, comme peut en témoigner le post Reddit en question, créé par Responsible-Race-575, cette découverte est une nouvelle preuve que la production d’un jeu peut parfois en cacher bien plus qu’on ne l’imagine. Et il est clair que chez Sandfall, l’inspiration se trouve un peu partout. Forcément, cela nous donne alors d’autant plus hâte de découvrir les futurs projets du studio, qui a récemment reconfirmé avoir commencé à travailler sur l’après Clair Obscur Expedition 33. Malheureusement, cela risque toutefois de prendre un peu de temps avant d'en découvrir le résultat.

Source : Reddit