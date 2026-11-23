Devenu le jeu le plus récompensé de l'histoire, Clair Obscur Expedition 33 n'a pourtant pas cherché à séduire à tout prix. La scénariste Jennier Svedberg-Yen revient en interview sur le choix qui a fait la différence.

Clair Obscur Expedition 33 a déjoué tous les pronostiques à sa sortie en devenant un succès aussi critique que public. Mais alors, quelle est le secret d'une telle réussite de la part d'un studio français indépendant ? Jennifer Svedberg-Yen, ancienne scénariste de Sandfall Interactive, revient sur l'approche adoptée par l'équipe en amont et pendant le développement et qui pourrait inspirer l'inspirer.

Clair Obscur Expedition 33 n'a pas cherché à répondre aux attentes du marché

Alors qu'elle vient de quitter Sandfall, la scénariste Jennifer Svedberg-Yen s'est confiée auprès de Games Beat sur son expérience avec le GOTY 2025 et sa propre vision de l'industrie. Ayant rejoint le projet Clair Obscur Expedition 33 en 2020, le studio n'existait même pas encore officiellement. Pour autant, l'équipe était déjà à pied d'œuvre, guidée par une philosophie commune.

Jennifer Svedberg-Yen résume très bien son approche lors de la création de Clair Obscur Expedition 33. L'enjeu pour elle n'était pas de se questionner sur les tendances du marché ou même ce que les joueuses et joueurs attendaient. Au contraire, la motivation au sein du studio était d'« écrire des histoires qui [les] intéressaient, qu'[ils] trouvaient passionnantes ». Le pari a été plus que gagnant puisque le jeu a décroché un nombre record de prix aux Game Awards de 2025, dont ceux de Jeu de l'année et de la Meilleure narration.

© Michel Tran pour l'AFP

Sandfall Interaction a fait de la liberté créative une force

Jennifer Svedberg-Yen se souvient en outre que cette vision s'est imposée dès les débuts de Clair Obscur Expedition 33 en coulisses. L'équipe de Sandfall a tout de suite pris la décision de placer la narration au cœur du développement. Dès lors, le gameplay et même toute la direction artistique a pu se construire autour de cette approche pour construire un ensemble cohérent de bout en bout.

En préservé cette philosophie jusqu'au bout du développement, Clair Obscur Expedition 33 a ainsi pu se présenter au public comme une œuvre solide. De plus, sa scénariste rappelle un point qui a fait toute la différence : « Nous faisons le jeu auquel nous voulons jouer, celui qu'on voulait voir exister ».

C'est une idée qu'on a entendu à plusieurs reprise de la part de l'équipe et qui souligne combien le fait de créer quelque chose qu'on aime soi-même, sans se concentrer avant tout sur des études de marché, peut contribuer à faire d'un jeu une expérience qui va aussi plaire aux autres. Espérons donc que cette philosophie perdure dans l'après Clair Obscur Expedition 33, en pleine préparation chez Sandfall.