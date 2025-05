Somptueusement rendu sur l'Unreal Engine 5, Clair Obscur Expedition 33 est une véritable œuvre d'art visuelle. Il demande toutefois une configuration PC très solide pour pleinement apprécier toute son exquise beauté. Des machines plus modestes peuvent ainsi souffrir de gros problèmes de performance, à l'instar des versions consoles du jeu. Sur ordinateur, il existe cependant désormais un mod permettant de gommer un peu ce souci, en attendant de plus amples optimisations de la part de Sandfall Interactive.

Un picto Meilleures Performances gratuit pour la version PC de Clair Obscur Expedition 33

Malgré une petite équipe d'un peu moins de trente personnes, Sandfall Interactive nous a délivré avec son tout premier jeu un très beau chef d'œuvre. Déjà fort de plus de 2 millions de ventes, Clair Obscur Expedition 33 est l'une des plus belles surprises de l'année, qui pourrait bien rafler de nombreux prix aux Game Awards 2025 et cérémonies similaires. Une grosse ombre à ce superbe tableau peut toutefois venir gâcher l'expérience sur consoles et des PC pas très bien équipés : des graphismes sous Unreal Engine 5 très gourmands.

En attendant de futures mises à jour pour y remédier, le moddeur Bighead s'est fendu de « Expedition 33 - Unreal Config Tool ». Comme son nom l'indique, celui-ci se présente comme un outil permettant de configurer divers paramètres de l'Unreal Engine 5, autrement inaccessibles aux joueurs. Cela permet notamment de paramétrer de manière plus précise les réglages graphiques de Clair Obscur Expedition 33, afin d'obtenir de meilleures performances globales, ou à l'inverse pousser encore plus le titre dans ses derniers retranchements visuels.

Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec de genre d'outils, le mod propose divers presets déjà entièrement paramétrés, le rendant donc très simple d'utilisation. Mod oblige, il n'est malheureusement disponible que sur la version PC de Clair Obscur Expedition 33. À noter ceci étant dit qu'il est pleinement compatible avec la version Steam du jeu, mais également son pendant Xbox Game Pass. Vous pouvez le télécharger via sa page Nexus Mods, citée en source ci-dessous, et son installation se fait tout simplement via un exécutable. L'outil en lui-même prend la forme d'une fenêtre à l'ancienne bien connue sur la plupart des jeux PC de l'époque.

Voici comment se présente l'outil © Bighead

Source : Nexus Mods