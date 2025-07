Clair Obscur Expedition 33 est l'une des plus belles surprises jeux vidéo de ces dernières années et un carton monumental. Non content d'avoir écoulé plus de 3,3 millions d'exemplaires en un peu plus d'un mois de commercialisation, le RPG français a intégré le top 10 des jeux qui ont généré le plus de revenus au cours du mois de mai 2025. Depuis plusieurs semaines, le titre est également dans le top 5 des ventes sur le sol français. Et c'est sans compter le succès critique avec les moyennes Metacritic de 93/100 (presse) et 9,7/10 (joueurs) qui font de Clair Obscur Expedition 33 l'un des jeux les mieux notés de tous les temps. Plusieurs semaines après le lancement, une fonctionnalité ultra demandée est enfin disponible mais... avec une limite.

Clair Obscur vous aide à trouver votre chemin

Clair Obscur Expedition 33 est une claque et un exemple à suivre pour beaucoup, à tel point que le RPG pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Final Fantasy. En effet, face à l'engouement de Sandfall Interactive, Square Enix pourrait se tourner davantage vers le tour par tour après avoir pris une direction plus action. Si le jeu a plus d'une qualité à revendre, il y a un défaut pour certains : l'absence de mini-map. Un oubli de la part de l'équipe ? Aucunement. Comme expliqué par François Meurisse, directeur du studio, c'est un choix délibéré de design pour renforcer l'exploration et la découverte dans Clair Obscur Expedition 33.

« Lorsqu'il y a une mini-carte, on peut finir par se reposer dessus. Nous voulons que les joueurs découvrent le monde comme le fait l'expédition. Ils n'ont pas de carte parce que toutes les expéditions précédentes ont échoué. Alors oui, il est parfois difficile de trouver son chemin ». Plusieurs semaines après la sortie, Clair Obscur Expedition 33 accueille finalement cette fonctionnalité ultra demandée sur PC, et n'est donc pas disponible pour toutes et tous.

La mini-map fait son entrée dans Clair Obscur Expedition 33 via un mod PC de paboyafx. Cette nouveauté majeure est appliquée à l'ensemble du jeu et comprend même des options de zoom (de x0,25 à x3). Si vous ne voulez plus la voir pour une raison ou pour une autre, il est même possible de la cacher en appuyant sur une simple touche. Le mod « Minimap » de Clair Obscur Expedition 33 est disponible sur Nexusmods. De notre côté, on avait regretté l'absence de mini-carte à cause d'environnements parfois trop ressemblants les uns les autres.

Source : Nexumods.