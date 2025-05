Clair Obscur Expedition 33 se met encore à jour et malheureusement parmi les correctifs il y a un changement qui déçoit une partie des joueurs. Explications.

Clair Obscur Expedition 33 est sur toutes les lèvres. Le RPG de Sandfall est un véritable carton et si l’on ne doutait pas vraiment de son petit effet waouh lors de sa sortie, difficile d’imaginer un tel engouement. Des millions de joueurs se sont lancés dans l’aventure et ont pu mettre le gameplay à rude épreuve. Clair Obscur propose en effet une grosse dimension stratégique avec une construction de build très intéressante. Seulement voilà, les joueurs ont dépassé les bornes et ont même un peu (beaucoup) cassé le jeu. Avec cette grosse mise à jour, le studio en profite donc pour corriger tout ça, même si ça déçoit beaucoup de joueurs.

Attention, spoilers potentiels sur le gameplay du jeu !

Un nerf inévitable pour cette nouvelle mise à jour de Clair Obscur Expedition 33

Si vous avez terminé Clair Obscur Expédition 33 vous savez qu’il est possible de dépasser la limite de dégâts fixée à 9999 au début du jeu. Lorsque c’est fait, on peut alors administrer des patates légendaires avec ses personnages. Certains héros, comme Maelle ou encore Sciel, peuvent même faire exploser les adversaires avec des dégâts se comptent en millions, centaines de millions et même parfois… en milliards.

Une compétence en particulier permettait d'infliger de très , très gros dégâts pour pas grand-chose : Stendhal, une capacité de Maelle. L’adolescente pouvait ainsi infliger des dégâts colossaux sans trop d’effort et ainsi pulvériser les boss les plus puissants du endgame. Bien au courant de ça, les développeurs ont décidé de couper les pattes à de nombreux builds et ainsi de revoir à la baisse les dégâts de la compétence, au grand dam des joueurs qui, pour beaucoup, sont vraiment déçus tant ils s'amusaient à tout atomiser.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Sandfall a expliqué avoir injustement boosté la compétence n’ayant pas vraiment réussi à l'équilibrer lors du développement. Les développeurs affirment que cette dernière devrait donc être puissante, mais certainement pas autant qu’elle l’est aujourd’hui. La revoir à la baisse était donc inévitable, bien que le studio ne comptait se pencher sur les équilibrages que bien plus tard.

Les notes de patch 1.2.3 complètes

Ce sera donc un premier vrai gros équilibrage pour Clair Obscur Expedition 33 avec cette mise à jour dispo sur tous les supports. À cela s'ajoutent également plein de corrections de bugs, parfois uniques à chaque plateforme. On vous laisse les notes de patch juste ci-dessous.

Versions PC et Steam Deck uniquement

STEAM DECK

Correction des arrière-plans de divers menus qui ne s'affichaient pas correctement sur le Steam Deck

Xbox Game Pass

PC GAMEPASS : les manettes PS5 sont désormais compatibles

Divers correctifs pour les écrans large

Clair Obscur Expedition 33 ne devient plus « zoomé » après une cinématique avec les résolutions ultra-larges

L'image du menu Options ne sera plus étirée

L'interface utilisateur de combat s'adapte désormais correctement aux résolutions ultra-larges

Clair Obscur Expedition 33 ne sera plus minimisé lors de la modification des paramètres

Les cinématiques ne s'affichent plus en format letterbox en 32:9

L'écran titre s'affiche désormais en plein écran lorsque le jeu est lancé

Clavier / Souris

Les invites des boutons de l'interface utilisateur dans le menu Expédition sont désormais visibles et peuvent être entièrement déclenchées avec le clavier

Les boutons de la souris ne cessent de répondre après la première utilisation

Avec le curseur de la souris à l'écran, l'utilisation de « WASD » ou des flèches directionnelles pour naviguer dans l'interface utilisateur ou déclencher toute autre fonctionnalité ne masquera plus le curseur au lieu d'effectuer l'action prévue

Le clic gauche de la souris n'empêchera plus le joueur d'utiliser le clavier pour naviguer dans les menus

L'entrée de la souris n'est pas perdue après la première contre-attaque de saut si elle n'est enfoncée qu'une seule fois

Pour toutes les versions de Clair Obscur Expedition 33

Rectification de blocages lors de l'exploration de la carte du monde

De nombreux bugs dans la carte du monde où les joueurs pouvaient rester coincés dans certains éléments du décor ont été corrigés.

Correction de situations où Esquie pouvait rester coincé (pauvre gars) :

Lors du décollage depuis des ponts peints, le faisant tomber à travers le pont

Lorsqu'il vole dans les parties inférieures des structures en lévitation près de Visages

Près du niveau d'entrée de l'Océan Suspendu

Près d'un marteau géant lors de la traversée à proximité du niveau du Cimetière des Lames

Corrections et réglages des armes et des compétences :

Correction de la mise à niveau (scaling) de l'attribut " Lithelim " qui ne fonctionnait pas à haut niveau. La mise à niveau initiale sur l'attribut Vitalité a été réduite de A à C (elle se terminera toujours à S au niveau maximum). Un scaling de Chance a été ajoutée à partir de D.

Correction de l'ajustement des attributs de " Blizzon " qui ne fonctionnait pas à haut niveau. L'ajustement initial de la Chance a été réduit de B à C (il se terminera toujours à S au niveau maximum). Ajout d'un scaling sur la Défense à partir de D.

Correction du troisième Lumina de Medalum doublant tous les dégâts en posture vertueuse au lieu de doubler uniquement les dégâts de brûlure.

Compétence Stendhal : Dégâts réduits de 40 %.

Autres correctifs pour Clair Obscur Expedition 33

Correction de bug avec certains boss en NG+

Vous ne serez plus bloqué par la fenêtre de l'interface du journal après l'voir ouvert une première fois dans les Prairies printanières

Correction de l'impossibilité de tirer en visée libre lors de l'exploration de certains niveaux

Lune et Monoco n'apparaissent plus au même endroit à la fin de leurs quêtes de relation de niveau 6 si elles sont terminées sans aller au camp

Correction d'un plantage qui pouvait avoir lieu lors de la manipulation suivante : Si au camp vous choisissiez « se souvenir de l'objectif », puis choisissiez rapidement « aller dormir » et immédiatement après avoir appuyé sur « quitter »

Vous ne pouvez plus déclencher la 2e cinématique dans la Vieille Lumière une deuxième fois de suite, divisant ainsi le groupe pour toujours.

Mise à jour du générique de fin de Clair Obscur Expedition 33

