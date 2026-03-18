Clair Obscur Expedition 33, jeu de tous les records et Meilleur jeu de l'année 2025, n'a pas encore fini de faire parler de lui. Bien que ça fait près d'un an qu'il est sorti, le jeu continue de se mettre à jour et écoute sa communauté. La nouvelle mise à jour 1.5.3 vient d'être déployée sur consoles et PC et corrige énormément plein de petites choses, voici tous les changements apportés.

Clair Obscur Expedition 33 déploie une toute nouvelle mise à jour

Malheureusement cette fois ça ne sera pas comme avec l'imposante mise à jour d'octobre 2025, il n'y aura pas de nouveaux contenus dans Clair Obscur Expedition 33. Pas de boss ou de nouvelle fonctionnalité au programme, mais plusieurs correctifs de bug très attendus. On notera par exemple qu'il y a enfin une résolution au crash qui pouvait survenir après avoir vaincu la Sirène. Un problème signalé à plusieurs reprises que Sandfall dit avoir traité et même testé. Le mode photo est lui aussi corrigé ainsi que plusieurs autres problèmes liés au gameplay cette fois.

Un problème de sauvegarde a été résolu concernant certains objets de collections qui devraient désormais être normalement enregistrés lors du ramassage. De même, plusieurs autres crashs pouvant survenir lors de certaines rencontres, ont été entièrement corrigés. Clair Obscur Expedition 33 n'oublie pas non plus les bugs plus petits comme les problèmes de collision, ou la disparition de certaines séquences audio. La mise à jour de Clair Obscur Expedition 33 est d'ores et déjà disponible sur tous les supports. Voici ci-dessous l'intégralité des notes de patch partagées sur Steam.

Notes de patch 1.5.3 sur consoles et PC

Mise à jour concernant le crash de Sirène Après une investigation interne approfondie, le crash survenant après avoir vaincu Sirène ne peut plus être reproduit de notre côté. Si vous continuez à rencontrer ce problème, nous vous suggérons de mettre à jour Windows vers la dernière version disponible.

Mode Photo Correction du flou affectant la pilosité faciale des personnages en Mode Photo à courte distance lorsque l'Ombrage était défini sur Épique. Correction d'un problème en Mode Photo empêchant certaines options d'affecter la forme de la source lumineuse d'aperçu. L'affichage du projecteur et de la lumière ponctuelle du Mode Photo a été modifié pour améliorer leur visibilité.

Gameplay Correction d'un problème où le chargement d'une sauvegarde pendant la ramassage d'un journal pouvait faire disparaître ce journal définitivement, le rendant impossible à récupérer. Les journaux manquants sont désormais également restaurés rétroactivement lors du chargement des sauvegardes concernées. Correction d'un blocage logiciel pouvant survenir, lors de l'encounter Glissando Chromatique dans le niveau La Robe de Sirène, lorsqu'un expéditionnaire mort équipé des pictos Raccourci et Seconde Chance était avalé. Rectification d'un problème sur la Plage des Gestrals où l'utilisation de l'option Revanche après avoir perdu le mini-jeu de volley-ball pouvait créer une sauvegarde bloquée. Correction d'un problème visuel où les personnages affectés par Inversé ne voyaient pas l'effet de couleur correct appliqué à leurs yeux.

Environnement Correction de divers problèmes d'environnement (collisions, assets mal placés, effets sonores de pas manquants ou incorrects) dans les Brouillons de Verso, la Carte du Monde et d'autres niveaux. Correction de divers problèmes d'éclairage sur Steam Deck dans les niveaux des Brouillons de Verso, de la Tour Infinie et des Falaises de la Vague de Pierre.



source : Clair Obscur Expedition 33 via Steam