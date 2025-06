Avec plus de 3,3 millions en une trentaine de jours, Clair Obscur Expedition 33 est l'un des plus grands succès de l'année. Mais c'est aussi l'un des jeux les mieux notés de tous les temps avec une moyenne Metacritic de 93/100 (presse) et 9,7/10 (joueurs). Après un tel carton critique et commercial, on s'attend clairement à ce que ce soit l'un des titres les plus récompensés aux Game Awards 2025. Si jamais vous êtes toujours en réflexion, et que vous hésitez par exemple vis-à-vis de la difficulté, on a déjà publié plusieurs soluces pour vous aider à mieux vous lancer dans l'aventure. Une nouvelle mise à jour qui agit en ce sens est d'ailleurs disponible. Quoi de neuf ?

Une nouvelle mise à jour Clair Obscur Expedition 33

Vous avez déjà pris part au voyage Clair Obscur Expedition 33 ? Sandfall Interactive a du nouveau pour vous ! Un patch 1.3.0 a été déployé et il corrige, entre autres, plus de 297 bugs. En vrac, cette update résout des soucis de plantages et stabilité, améliore la sensibilité à la souris et au joystick. De plus, cette mise à jour ajoute des changements de modificateurs de défi, rééquilibre le mode Histoire avec notamment des fenêtres de parade et d'esquive plus généreuses ou encore une réduction des dégâts reçus. Enfin, si vous n'avez pas perdu vos nerfs avec Simon, un boss de Clair Obscur Expedition 33, il peut être rejoué.

Notes de patch de la version 1.3.0

Voici tous les changements de la mise à jour 1.3.0 de Clair Obscur Expedition 33 :

Rejouer le combat contre Simon Les joueurs peuvent désormais affronter à nouveau Simon après l’avoir battu

Équilibrage du mode Histoire de Clair Obscur Expedition 33 Fenêtres de parade et d’esquive augmentées de 40 % Dégâts reçus réduits de 10 % à 50%

Modificateurs de défi (à partir de l’acte III) Limitation des dégâts maximum du joueur à 99 999 ou 999 999 Multiplication des points de vie des ennemis par ×2, ×5, ×10, ×20, ×50 ou ×100

(à partir de l’acte III) Corrections de 297 bugs Verso gagne désormais correctement la compétence Perfection lorsqu’il est en réserve L’arme Simoso ne provoquera plus de lags lié à des fuites de mémoire Améliorations générales des collisions, du terrain et des scripts Les cinématiques s’adaptent désormais correctement aux écrans ultralarges et aux résolutions non standards Recharger une sauvegarde après avoir s'être reposé à un endroit différent ne téléportera plus le joueur aux coordonnées zéro Les textures temporaires près de Chromatic Bouchelier et son arène de combat ont été supprimées Résolution des baisses de performance liées à des repos répétés à certains niveaux Plantage après certaines séquences de dialogue corrigé Problèmes de stabilité après de longues sessions de jeu résolus La voix française est désormais correctement jouée lorsqu’elle est sélectionnée

Système & Options Le son peut être désormais coupé ou réactivé lorsque le jeu est en arrière-plan Amélioration de la sensibilité de la souris et du joystick Il est maintenant possible de renommer manuellement les fichiers de sauvegarde (format requis : EXPEDITION_XX. XX doit être une valeur entre 00 et 09)

Localisation Générique mis à jour (ajout de voix de créatures, section IOI affinée) Ajustement de la taille de police pour le chinois, le japonais et le coréen Ajout de nouvelles chaînes de texte et corrections mineures



Source : Steam.