Le jeu de l'année 2025 fête son premier anniversaire et vous gâte par la même occasion. En plus d'un correctif, Clair Obscur Expedition 33 vous fait un tas de cadeaux.

Aucun jeu à ce jour n'a reçu plus de titres de « Jeu de l'année » que lui. Clair Obscur Expedition 33 est le phénomène qui a rythmé toute l'année 2025. Sa popularité croissante a gagné le monde entier et séduit les joueses et joueurs venus de tous les horizons. Un an plus tard, le studio français Sandfall veut encore remercier toute sa communauté en faisant de nouveaux des cadeaux à tout le monde via sa nouvelle mise à jour. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est le moment.

Clair Obscur vous remercie encore avec du contenu gratuit

C'est le nom qui est sur toutes les lèvres depuis un an : Clair Obscur Expedition 33 a été une claque pour beaucoup. Dépassant même les frontières du médium vidéoludique, il témoigne de la puissance culturelle que peut avoir le jeu vidéo. Mais ni Sandfall ni son éditeur, Kepler Interactive, n'aurait pu prévoir un tel succès. Les équipes se montrent sans cesse reconnaissantes et tiennent à fêter le premier anniversaire du jeu en faisant des cadeaux à toutes et tous.

Ainsi, Clair Obscur s'offre aujourd'hui une mise à jour surprise. Pour ce passage à la version 1.5.5, Sandfall impose un dresse code festif. Mais pas de panique, le studio vous offre le relooking. En téléchargeant le patch gratuit, vous recevrez une nouvelle coupe gratuite pour chaque personnage jouable :

Une coupe de cheveux “anniversaire” pour Gustave est disponible chez le marchand Gestral près des falaises de Rochevague.

La même coupe de cheveux pour Verso, Maëlle, Lune Sciel et Monoco peut être achetée auprès du marchand Gestral installé à Grosse Tête.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

La mise à jour 1.5.5 s'accompagne aussi de quelques correctifs. Sandfall a ainsi résolu plusieurs problèmes de collisions et d'affichage pour offrir plus d'ergonomie à Clair Obscur Expedition 33. De plus, vous ne devriez plus rencontrer de soucis pour accéder à un point de repos si un dialogue est en cours. Eh oui, même le jeu se met en beauté pour son premier anniversaire. Sur les réseaux sociaux, le public ne s'y trompe pas, remerciant à foison le studio.

Une belle promo pour le premier anniversaire de l'Expedition 33

Ce n'est pas tout. Kepler et Sandfall pensent aussi à celles et ceux qui n'auraient pas encore découvert Clair Obscur Expedition 33. Ainsi, le jeu reçoit une promotion temporaire sur Steam. D'ordinaire proposé à 49,99 €, il passe à 39,99 € jusqu'au 30 avril 2026. C'est une occasion d'en faire enfin l'expérience à moindre coût. Même les possesseurs de Steam Deck peuvent s'y essayer, le GOTY 2025 étant compatible.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.