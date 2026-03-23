Clair Obscur Expedition 33 fêtera bientôt son premier anniversaire. Avant cela, le GOTY 2025 a déjà une excellente nouvelle pour les fans français qui rêvaient du collector jamais sorti chez nous.

Le jeu phénomène de 2025 est encore dans les esprits de bien des joueuses et des joueurs. Clair Obscur Expedition 33 n'en finit pas de faire parler de lui, et de bien des manières. Malgré une énième polémique dernièrement, il a aussi eu l'honneur d'un nouveau prix prestigieux. Mais la nouvelle qui va faire briller les yeux des fans du jeu, c'est vraiment celle-ci. L'édition collector qui nous est passée sous le nez, nous joueuses et joueurs français, va enfin débarquer chez nous. La date de sortie est fixée.

Le grand collector de Clair Obscur bientôt disponible en France

Dans un mois quasiment jour pour jour, Clair Obscur Expedition 33 fêtera son premier anniversaire. L'équipe de Sandfall Interactive soufflera certainement cette bougie avec émotion compte tenu du parcours phénoménal que fait son tout premier jeu vidéo. Alors que le studio montpelliérain planche déjà sur la suite de ce succès, il va enfin proposer aux fans français ce dont ils rêvent depuis un an.

La collection des fans de Clair Obscur est sûrement déjà bien remplie. Le jeu a eu droit a tout un tas de produits dérivés depuis sa sortie, et ce n'est pas terminé. Mais un objet manquait à l'appel depuis le début. Et pas des moindres. La Mirror Edition, soit l'édition Steelbook, n'est jamais sortie en France. C'est donc avec joie que beaucoup accueilleront cette nouvelle.

Il aura fallu être patient, mais cette fois, c'est la bonne. La Mirror Edition de Clair Obscur arrive enfin dans l'hexagone. Conformément à ce qui a été proposé à l'étranger elle comprendra le jeu sur disque dans son boîtier métallique somptueusement décoré. Vous y trouverez également trois cartes à collectionner à l'effigie des personnages du jeu, sur les 10 modèles en circulation. Le tout sera enfin rangé dans un fourreau cartonné. Une pièce de choix pour toute collection, donc.

Pour le moment, seule la version PS5 de la Mirror Edition semble annoncée, exclusivité sur Amazon. Proposée au prix de 59,99 €, elle est déjà disponible en précommande chez le revendeur. La date de sortie approche, fixée au 5 juin 2026. Le distributeur ne mentionne pas de limite de stock.