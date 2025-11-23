Vous rêvez de voir une collaboration entre Clair Obscur Expedition 33 et Magic: The Gathering voir le jour ? Vous n’êtes pas seuls : les créateurs du jeu de cartes en rêvent aussi !

S’il y a bien un jeu qui aura été au centre de toutes les attentions au cours des derniers mois, c’est Clair Obscur Expedition 33. En effet, il suffit de regarder la liste des nommés aux Game Awards 2025 pour s’en rendre compte : avec douze nominations réparties au sein de dix catégories différentes, le RPG de Sandfall Interactive s’impose incontestablement comme l’un des plus gros succès de cette année. Pas étonnant, donc, que certains créateurs espèrent désormais avoir la chance de collaborer avec le studio français à l’avenir.

Un crossover Clair Obscur x Magic ? Les créateurs du jeu de cartes en rêvent

C’est par exemple notamment le cas de Gavin Verhey, principal designer sur Magic: The Gathering, qui a confirmé dans les colonnes de Dexerto qu’il rêve de pouvoir travailler sur un crossover entre Clair Obscur Expedition 33 et le jeu de cartes. « Je veux dire, c’est le sujet de conversation de l’année, non ? Clair Obscur Expedition 33 serait vraiment sympa à faire » assure-t-il. « [Mais] qui sait si cela se produira, ou s’ils sont prêts pour ce genre de chose » ajoute-t-il cependant, comme pour tempérer un peu les attentes des fans.

Pourtant, comme l’explique Verhey, le titre de Sandfall pourrait parfaitement se prêter à un tel exercice. « Ma théorie générale, ces derniers temps, est que les marques de jeux vidéo constituent tout simplement d’excellentes collaborations pour Magic. Lorsque vous amenez de nouvelles personnes avec une collaboration autour d’un jeu, celles-ci sont déjà des joueurs. Vous n’avez pas besoin de leur expliquer ce que sont les points de vie, ce qu’est un objectif, ce que représente la mana. Ils comprennent déjà tout ».

© Wizards of the Coast

Voilà qui explique pourquoi ces dernières années, Magic a tenu à multiplier les collaborations avec des grands noms du jeu vidéo, tels que Final Fantasy, Monster Hunter, Assassin’s Creed, Fallout, Warhammer, Sonic ou même encore PlayStation. Clair Obscur Expedition 33 sera-t-il le prochain sur la liste ? On l’ignore. Mais Verhey garde assurément espoir. « Je pense qu’il y a énormément de potentiel dans ce domaine, et j’espère que nous en ferons davantage à l’avenir ». Le message est passé. La balle est maintenant dans le camp de Sandfall.

Source : Dexerto