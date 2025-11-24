En pleine période de cérémonies, le casting de Clair Obscur Expedition 33 fait des confessions qui mettent fin au débat qui déchire les fans. Les interprètes de Maëlle et Verso ont fait leur choix.

Ils sont d'accord. Alors que Clair Obscur Expedition 33 reçoit les honneurs de toutes parts, un débat continue d'agiter les fans. Pour autant, le casting ne semble pas être aussi tiraillé que les joueuses et joueurs. Du moins est-ce le cas pour Jennifer English et Ben Starr, les interprètes respectifs de Maëlle et Verso. Tous deux ont choisi sans hésitation laquelle des deux fins disponibles ils préfèrent.

Cette fin est la meilleure pour le casting de Clair Obscur Expedition 33

Pas plus tard que la semaine dernière, Clair Obscur, le jeu phénomène du studio français Sandfall Interactive, recevait son deuxième titre de « jeu de l'année 2025 » à l'occasion des Golden Joystick Awards. Pendant cette grande soirée placée à nouveau sous le signe de la consécration après les Thailand Game Awards, certains membres du casting ont eu l'occasion de répondre à une question que beaucoup de fans se posent : quelle est la meilleure fin ?

Nous ne rentrerons pas dans les détails pour ne pas divulgâcher le plaisir des joueuses et joueurs qui seraient en train de découvrir Clair Obscur ou qui projetteraient de le faire. Néanmoins, nous pouvons dire que Sandfall a concocté deux fins pour son premier jeu. Or, chacune est à l'opposé total de l'autre. C'est pourquoi les fans sont déchirés par ce dilemme qui conduit à des débats philosophiques.

Cela dit, le choix ne semble pas être si difficile pour Jennifer English et Ben Starr. Tout juste récompensés des prix de « Meilleure actrice principale » et « Meilleur acteur dans un second rôle » pour leur performance en tant que Maëlle et Verso, tous deux se sont vu demander quelle est leur fin préférée dans Clair Obscur. Or, leur réponse est sans équivoque.

D'abord, Jennifer English souhaite voir son héroïne s'épanouir, même dans une réalité « différente ». C'est pourquoi elle invite à laisser son personnage « vivre son rêve éveillé ». Ce n'est pas Ben Starr qui la contredira ! Sans rentrer dans des considération métaphysiques, l'interprète de Verso encourage également à choisir la fin de Maëlle dans Clair Obscur. La raison ? Simplement qu'il « aime beaucoup [s]on jeu d'acteur » dedans. À ses yeux, c'est même à sa performance « excellente » dans cette fin qu'il doit son award aux Golden Joystick. Alors pour lui comme pour sa camarade, le choix final est vite fait !

© Kepler Interactive / Sandfall.