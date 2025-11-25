L’une des plus belles choses du jeu vidéo, c’est assurément sa diversité. Comme au cinéma ou en littérature, ce médium multiplie les genres à volonté, et se montre même capable d’en ouvrir les portes à un nouveau public avec certaines de ses œuvres. Clair Obscur Expedition 33 nous l’a d’ailleurs prouvé de la plus belle des manières cette année, en ouvrant l’accès à une aventure typée JRPG à des joueurs qui, jusqu’à présent, pensaient y être hermétiques. Mais Sandfall Interactive n’a qu’à bien se tenir, car une nouvelle révolution du genre semble désormais en approche.

Après Clair Obscur Expedition 33, place au JRPG 3.0 ?

En effet, à l’occasion de la G-Star 2025, où nous avons notamment pu assister à l’annonce d’Horizon Steel Frontiers, Katsura Hashino a longuement pu s’exprimer sur sa vision de l’avenir du JRPG au cours d’une conférence baptisée « Quand l’expérience devient souvenir – Créer des impressions durables à travers l’art et la structure ». Et si son nom ne vous dit rien, celui de ses œuvres trouvera peut-être davantage écho en vous : Shin Megami Tensei, Persona, Catherine, Metaphor ReFantazio… Oui, nous avons affaire à un grand maître du genre.

Et en tant que tel, Hashino ne manque définitivement pas d’ambition. Pour preuve, comme rapporté par le média 4gamer, le créateur n’a ni plus ni moins que la volonté de contribuer à lancer ce qu’il appelle la génération « JRPG 3.0 » qui, selon lui, « changera fondamentalement la structure et la présentation du genre » avec des jeux à la « dimension plus importante ». De quoi promettre une belle petite révolution donc, qui pourrait bien être surveillée de près par des millions de joueurs, y compris dans la communauté de Clair Obscur Expedition 33.

Katsura Hashino, légende du JRPG

Bien sûr, Hashino n’est pas encore en mesure de savoir à quoi ressemblera concrètement cette génération JRPG 3.0. Néanmoins, elle se distinguera alors assurément de ses deux prédécesseuses. La génération 1.0 étant, à ses yeux, celle de tous les « grands classiques » ; et la génération 2.0, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, étant celle « qui semble de meilleure qualité grâce à sa plus grande réactivité vis-à-vis du joueur ». Voilà qui nous rend d’autant plus curieux de découvrir le prochain titre du créateur de Metaphor ReFantazio.

Source : 4gamer (via GamesRadar+)