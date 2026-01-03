Au fil des dernières semaines, Clair Obscur Expedition 33 a confirmé de manière fracassante son statut de phénomène vidéoludique de 2025 en raflant un nombre sidérant de récompenses à diverses cérémonies comme les Golden Joystick Awards ou les Game Awards, où il a décroché à deux reprises le titre ultime de GOTY. Outre un éclatant succès critique, le jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive a également conquis le cœur de nombreux joueurs et joueuses, en témoigne un nouveau joli record à son actif.

Un record d'Expéditions terminées dans Clair Obscur Expedition 33

Depuis sa sortie le 24 avril 2025, Clair Obscur Expedition 33 a progressivement su attirer son public pour s'ériger en gros succès commercial, avec plusieurs millions de copies écoulées, ce malgré sa présence dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Son regain de popularité en raison de la pluie de récompenses qu'il a gagné ces dernières semaines a probablement motivé d'autres personnes à essayer le GOTY 2025 absolu.

À l'heure des rétrospectives de fin d'année, le site populaire HowLongToBeat a en tout cas partagé une donnée particulièrement pour Clair Obscur Expedition 33. Les utilisateurs du site ont en effet participé à plusieurs enquêtes pour signaler quels jeux ils ont terminé, et lesquelles ils ont lâché en cours de route. Le compte X.com officiel du site a ainsi dévoilé le top 10 de ses utilisateurs dans ces deux catégories, et il s'avère que le titre de Sandfall Interactive est celui que les utilisateurs d'HowLongToBeat ont le plus terminé en 2025.

Derrière Clair Obscur Expedition 33, on trouve par ailleurs sur le podium l'extrêmement attendu Hollow Knight Silksong, suivi par l'explosive exclusivité Nintendo Switch 2 qu'est Donkey Kong Bananza. Dans le reste du top 10, on trouve d'autres gros titres de l'année, avec dans l'ordre :

Source : HowLongToBeat sur X.com